Теплый салат с мясом: делимся легким рецептом вкусного блюда
Домашние салаты можно готовить из любой зелени, а также овощей, а для более сытного вкуса можно добавить креветки, мясо любое, печень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, теплого салата с овощами и запеченным стейком.
Ингредиенты:
- стейк 300 г.
- листья салата 200 г.
- помидоры 200 г.
- огурец 1 шт.
- чеснок 3 зуб.
- розмарин
- сливочное масло 50 г.
Способ приготовления:
1. Выкладываем на тарелку листья зелени, помидоры, огурцы нарезанные.
2. Стейк обжариваем со всех сторон до золотой корочки (кстати на упаковке подробно пишет способ приготовления), затем заворачиваем в фольгу на 5-10 минут, смазываем сливочным маслом, нарезаем и выкладываем сверху на салат.
3. По желанию поливаем соусом и подаем к столу.
