Теплый салат с мясом: делимся легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
474
Домашние салаты можно готовить из любой зелени, а также овощей, а для более сытного вкуса можно добавить креветки, мясо любое, печень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, теплого салата с овощами и запеченным стейком.

Ингредиенты:

  • стейк 300 г.
  • листья салата 200 г.
  • помидоры 200 г.
  • огурец 1 шт.
  • чеснок 3 зуб.
  • розмарин
  • сливочное масло 50 г.

Способ приготовления:

1. Выкладываем на тарелку листья зелени, помидоры, огурцы нарезанные.

2. Стейк обжариваем со всех сторон до золотой корочки (кстати на упаковке подробно пишет способ приготовления), затем заворачиваем в фольгу на 5-10 минут, смазываем сливочным маслом, нарезаем и выкладываем сверху на салат.

3. По желанию поливаем соусом и подаем к столу.

