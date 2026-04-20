Домашние салаты можно готовить из любой зелени, а также овощей, а для более сытного вкуса можно добавить креветки, мясо любое, печень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, теплого салата с овощами и запеченным стейком.

Ингредиенты:

стейк 300 г.

листья салата 200 г.

помидоры 200 г.

огурец 1 шт.

чеснок 3 зуб.

розмарин

сливочное масло 50 г.

Способ приготовления:

1. Выкладываем на тарелку листья зелени, помидоры, огурцы нарезанные.

2. Стейк обжариваем со всех сторон до золотой корочки (кстати на упаковке подробно пишет способ приготовления), затем заворачиваем в фольгу на 5-10 минут, смазываем сливочным маслом, нарезаем и выкладываем сверху на салат.

3. По желанию поливаем соусом и подаем к столу.

