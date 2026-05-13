Тертый пирог с джемом: рецепт самого лучшего домашнего десерта к чаю

Ирина Мельниченко
Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый. Готовится десерт очень просто, всего лишь нужно натереть холодное сливочное масло, добавить муку и сделать удачное тесто. А для начинки подойдет любой джем, ягоды, творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего домашнего тертого пирога. 

Ингредиенты: 

  • 350 г муки
  • 180 г холодного масла
  • 20 г сахарной пудры, щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 80 г сметаны
  • 2-4 ст.л. воды
  • 0,5 л банка варенья/джема или повидла
  • сахарная пудра

Способ приготовления: 

1. Муку, пудру и соль смешиваем, добавляем натертое холодное масло, перетираем в крошку, добавляем яйцо, сметану, воду, замешиваем тесто которое не липнет к рукам,  вымешивать долго не надо.

2. 1/3 теста кладем в морозилку, а большую часть в холодильник на 1 час, большую часть теста раскатываем, выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и затираем замороженный кусочек теста сверху. 

3. Выпекаем пирог при 180 С 30-40 минут. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.

