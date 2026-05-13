Тертый пирог с джемом: рецепт самого лучшего домашнего десерта к чаю
Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый. Готовится десерт очень просто, всего лишь нужно натереть холодное сливочное масло, добавить муку и сделать удачное тесто. А для начинки подойдет любой джем, ягоды, творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего домашнего тертого пирога.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 180 г холодного масла
- 20 г сахарной пудры, щепотка соли
- 1 яйцо
- 80 г сметаны
- 2-4 ст.л. воды
- 0,5 л банка варенья/джема или повидла
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Муку, пудру и соль смешиваем, добавляем натертое холодное масло, перетираем в крошку, добавляем яйцо, сметану, воду, замешиваем тесто которое не липнет к рукам, вымешивать долго не надо.
2. 1/3 теста кладем в морозилку, а большую часть в холодильник на 1 час, большую часть теста раскатываем, выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и затираем замороженный кусочек теста сверху.
3. Выпекаем пирог при 180 С 30-40 минут. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.
