Тесто для пиццы, как в лучших пиццериях: делимся лучшим рецептом
Пицца – блюдо, которое любят практически все. Готовить ее можно на любом тесте, а лучше – на дрожжевом, так пицца будет пышной, воздушной и очень мягкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, которая готовится очень быстро.
Ингредиенты для опары:
- 5 г сухих дрожжей
- 2 ст. л. сахара
- 75 г муки (первая порция)
- 220 мл теплой воды
- 50 мл теплого молока
Ингредиенты для теста:
- 1/2 ч. л. соли
- столовую ложку оливкового масла;
- 300 г муки
Для начинки:
- майонез с чесноком
- шампиньоны
- куриное филе
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Смешайте дрожжи, сахар, первую порцию муки, воду и молоко — оставь на 15–20 минут для активации (опара). Добавьте пол чайной ложки соли, 1 ст. л. оливкового масла и 300 г муки. Замесите тесто, накрой полотенцем и оставь в теплом месте примерно на час.
2. Разделите на 2 части, раскатайте или растяните руками на пергаменте, присыпанном манкой.
3. Выложите начинку – может быть любой вариант.
4. Выпекайте при максимальной температуре духовки 10-15 минут.
