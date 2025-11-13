Тесто для пиццы, как в лучших пиццериях: делимся лучшим рецептом

Пицца – блюдо, которое любят практически все. Готовить ее можно на любом тесте, а лучше – на дрожжевом, так пицца будет пышной, воздушной и очень мягкой. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, которая готовится очень быстро. 

Ингредиенты для опары:

  • 5 г сухих дрожжей
  • 2 ст. л. сахара
  • 75 г муки (первая порция)
  • 220 мл теплой воды
  • 50 мл теплого молока

Ингредиенты для теста: 

  • 1/2 ч. л. соли
  • столовую ложку оливкового масла;
  • 300 г муки

Для начинки:

  • майонез с чесноком
  • шампиньоны
  • куриное филе
  • твердый сыр

Способ приготовления: 

1. Смешайте дрожжи, сахар, первую порцию муки, воду и молоко — оставь на 15–20 минут для активации (опара). Добавьте пол чайной ложки соли, 1 ст. л. оливкового масла и 300 г муки. Замесите тесто, накрой полотенцем и оставь в теплом месте примерно на час.

2. Разделите на 2 части, раскатайте или растяните руками на пергаменте, присыпанном манкой.

3. Выложите начинку – может быть любой вариант. 

4. Выпекайте при максимальной температуре духовки 10-15 минут.

