Пицца – блюдо, которое любят практически все. Готовить ее можно на любом тесте, а лучше – на дрожжевом, так пицца будет пышной, воздушной и очень мягкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, которая готовится очень быстро.

Ингредиенты для опары:

5 г сухих дрожжей

2 ст. л. сахара

75 г муки (первая порция)

220 мл теплой воды

50 мл теплого молока

Ингредиенты для теста:

1/2 ч. л. соли

столовую ложку оливкового масла;

300 г муки

Для начинки:

майонез с чесноком

шампиньоны

куриное филе

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Смешайте дрожжи, сахар, первую порцию муки, воду и молоко — оставь на 15–20 минут для активации (опара). Добавьте пол чайной ложки соли, 1 ст. л. оливкового масла и 300 г муки. Замесите тесто, накрой полотенцем и оставь в теплом месте примерно на час.

2. Разделите на 2 части, раскатайте или растяните руками на пергаменте, присыпанном манкой.

3. Выложите начинку – может быть любой вариант.

4. Выпекайте при максимальной температуре духовки 10-15 минут.

