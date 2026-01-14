Точно получится у всех: как приготовить ленивый пирог 12 ложек

Двенадцать ложек – это тот пирог, с пропорциями которого трудно прогадать. Десерт получится даже у тех, кто не часто что-то выпекает. Главное – придерживаться четкого рецепта.

Идея приготовления пирога 12 ложек опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 12 ст.л.
  • молоко – 12 ст.л.
  • масло – 12 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 пач.(14 г)
  • мука – 12 ст.л.
  • мука – 10 ст.л.
  • какао 2 ст.л.
  • ваниль – 1 пачка

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, молоко, масло, перемешать.

2. Далее просеять муку с какао и разрыхлителем.

3. Все перемешать.

4. Влить тесто в форму для запекания.

5. Выпекать в предварительно разогретой духовке 40-45 минут при температуре 170 градусов.

6. Можно есть сразу. Также можно полить шоколадом или перемазать кремом.

