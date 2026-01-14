Двенадцать ложек – это тот пирог, с пропорциями которого трудно прогадать. Десерт получится даже у тех, кто не часто что-то выпекает. Главное – придерживаться четкого рецепта.

Идея приготовления пирога 12 ложек опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 12 ст.л.

молоко – 12 ст.л.

масло – 12 ст.л.

разрыхлитель – 1 пач.(14 г)

мука – 12 ст.л.

мука – 10 ст.л.

какао 2 ст.л.

ваниль – 1 пачка

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, молоко, масло, перемешать.

2. Далее просеять муку с какао и разрыхлителем.

3. Все перемешать.

4. Влить тесто в форму для запекания.

5. Выпекать в предварительно разогретой духовке 40-45 минут при температуре 170 градусов.

6. Можно есть сразу. Также можно полить шоколадом или перемазать кремом.

