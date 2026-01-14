Все рецепты
Точно получится у всех: как приготовить ленивый пирог 12 ложек
Двенадцать ложек – это тот пирог, с пропорциями которого трудно прогадать. Десерт получится даже у тех, кто не часто что-то выпекает. Главное – придерживаться четкого рецепта.
Идея приготовления пирога 12 ложек опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 12 ст.л.
- молоко – 12 ст.л.
- масло – 12 ст.л.
- разрыхлитель – 1 пач.(14 г)
- мука – 12 ст.л.
- мука – 10 ст.л.
- какао 2 ст.л.
- ваниль – 1 пачка
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар, молоко, масло, перемешать.
2. Далее просеять муку с какао и разрыхлителем.
3. Все перемешать.
4. Влить тесто в форму для запекания.
5. Выпекать в предварительно разогретой духовке 40-45 минут при температуре 170 градусов.
6. Можно есть сразу. Также можно полить шоколадом или перемазать кремом.
