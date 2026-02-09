Блины можно готовить на молоке, воде, сметане. А для того, чтобы они были тонкими и вкусными, кулинары советуют добавить в тесто кипяток и растительное масло.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке, которые очень быстро и легко готовятся.

Ингредиенты:

1 яйцо

250 мл молока

8-9 ст. л. муки

1 ст. л. растительного масла

2-3 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Взбейте слегла яйца с солью и сахаром.

2. Добавьте молоко, перемешайте, после муку, перемешайте, влейте масло, перемешайте.

Пожарьте блины!

