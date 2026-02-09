Тонкие блины, которые не рвутся: рассказываем, что нужно добавить в тесто

Блины можно готовить на молоке, воде, сметане. А для того, чтобы они были тонкими и вкусными, кулинары советуют добавить в тесто кипяток и растительное масло.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке, которые очень быстро и легко готовятся.

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 250 мл молока
  • 8-9 ст. л. муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 2-3 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли

Способ приготовления: 

1. Взбейте слегла яйца с солью и сахаром. 

2. Добавьте молоко, перемешайте, после муку, перемешайте, влейте масло, перемешайте.

Пожарьте блины!

