Тонкие блины, которые не рвутся: рассказываем, что нужно добавить в тесто
Блины можно готовить на молоке, воде, сметане. А для того, чтобы они были тонкими и вкусными, кулинары советуют добавить в тесто кипяток и растительное масло.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке, которые очень быстро и легко готовятся.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 250 мл молока
- 8-9 ст. л. муки
- 1 ст. л. растительного масла
- 2-3 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
Способ приготовления:
1. Взбейте слегла яйца с солью и сахаром.
2. Добавьте молоко, перемешайте, после муку, перемешайте, влейте масло, перемешайте.
Пожарьте блины!
