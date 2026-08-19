Тонкие и очень вкусные блины из кабачка за 10 минут: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
624
Рецепт блинов из кабачков
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Блины из кабачков – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо. Для того, чтобы они были тонкими, кулинары советуют готовить жидкое тесто.

Блины из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких блинов из кабачка, с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • 300 г натертого кабачка
  • пучок укропа
  • 3 яйца
  • 2 зубчика чеснока
  • 0,5 ч.л. соли
  • 500 мл кефира
  • 200-250 г муки 

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачок, добавьте кефир, яйца, специи, соль, муку, и хорошо перемешайте.

Тесто для блинов

2. Пожарьте блины на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

Жареные блины

Вкусно подавать с чесночным соусом или есть теплыми прямо со сковороды!

Готовые блины

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