Блины из кабачков – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо. Для того, чтобы они были тонкими, кулинары советуют готовить жидкое тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких блинов из кабачка, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

300 г натертого кабачка

пучок укропа

3 яйца

2 зубчика чеснока

0,5 ч.л. соли

500 мл кефира

200-250 г муки

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, добавьте кефир, яйца, специи, соль, муку, и хорошо перемешайте.

2. Пожарьте блины на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

Вкусно подавать с чесночным соусом или есть теплыми прямо со сковороды!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: