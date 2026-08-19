Тонкие и очень вкусные блины из кабачка за 10 минут: делимся самым легким рецептом
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Блины из кабачков – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо. Для того, чтобы они были тонкими, кулинары советуют готовить жидкое тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких блинов из кабачка, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 300 г натертого кабачка
- пучок укропа
- 3 яйца
- 2 зубчика чеснока
- 0,5 ч.л. соли
- 500 мл кефира
- 200-250 г муки
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, добавьте кефир, яйца, специи, соль, муку, и хорошо перемешайте.
2. Пожарьте блины на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.
Вкусно подавать с чесночным соусом или есть теплыми прямо со сковороды!
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