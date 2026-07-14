Тонкие и вкусные блины из кабачков за 10 минут: делимся простым рецептом
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Из кабачков можно приготовить вкусные закуски, а также просто блины. Для яркого вкуса можно добавить зелень и колбасу, а также сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов из кабачков и колбасой.
Ингредиенты:
- кабачок – 300 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 100 г
- молоко – 250 мл.
- колбаса – 100 г
- соль – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- специи – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
- растительное масло – для смазывания сковороды
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки и колбасу, добавьте муку, яйца, молоко, специи и перемешайте.
2. Пожарьте блины.
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