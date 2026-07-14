Тонкие и вкусные блины из кабачков за 10 минут: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
354
Тонкие и вкусные блины из кабачков за 10 минут: делимся простым рецептом
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Из кабачков можно приготовить вкусные закуски, а также просто блины. Для яркого вкуса можно добавить зелень и колбасу, а также сыр. 

Тонкие и вкусные блины из кабачков за 10 минут: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов из кабачков и колбасой.

Ингредиенты:

  • кабачок – 300 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 100 г
  • молоко – 250 мл.
  • колбаса – 100 г
  • соль – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • свежая зелень – по вкусу
  • растительное масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки и колбасу, добавьте муку, яйца, молоко, специи и перемешайте.

Тонкие и вкусные блины из кабачков за 10 минут: делимся простым рецептом

2. Пожарьте блины.

Тонкие и вкусные блины из кабачков за 10 минут: делимся простым рецептом

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