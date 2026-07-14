Из кабачков можно приготовить вкусные закуски, а также просто блины. Для яркого вкуса можно добавить зелень и колбасу, а также сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов из кабачков и колбасой.

Ингредиенты:

кабачок – 300 г

яйца – 3 шт.

мука – 100 г

молоко – 250 мл.

колбаса – 100 г

соль – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

специи – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

растительное масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки и колбасу, добавьте муку, яйца, молоко, специи и перемешайте.

2. Пожарьте блины.

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