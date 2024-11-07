Топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб

Намазки на хлеб – один из самых популярных видов закусок. Их можно использовать на завтрак или для перекуса. Поэтому важно иметь в своей кулинарной книге сразу несколько рецептов этого блюда.

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Шеф-повар Татьяна Литвинова в Instagram показала собственный топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб. С ними любой стол станет более наполненным и ярким.

Топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб

Следует также отметить, что в большинство топовых намазок входит чесночная паста. Ее можно приобрести в магазине или сделать самому. Для этого головку чеснока следует завернуть в фольгу и отправить выпекаться при 200 градусах до размягчения. Далее чеснок выжимаем и измельчаем до однородной массы. Для приготовления намазок все входящие в их состав ингредиенты также следует измельчать с помощью блендера.

Топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб

Классическая намазка

  • Сливочное масло – 80 гр
  • Петрушка – 10 гр
  • Чесночная паста – 5 гр
  • Соль – щепотка

Намазка с салом

  • Сало – 100 гр
  • Чесночная паста – 5 гр
  • Укроп – 6 гр
  • Соль
  • Перец
Топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб

С вялеными томатами

  • Крем-сыр – 100 гр
  • Чесночная паста – 5 гр
  • Вяленые томаты – 22 гр
  • Паприка – ½ ч.л.
  • Соль – щепотка

Тыквенная намазка

  • Маскарпоне – 100 гр
  • Тыква – 50 гр
  • Чесночная паста – 10 гр
  • Цедра апельсина – ½ шт
  • Соль – щепотка
  • Куркума – мелочь
Топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб

Намазка из авокадо и мяты

  • Авокадо – 1 шт
  • Оливковое масло – 50 гр
  • Чесночная паста – 8 гр
  • Соль – щепотка
  • Цедра лайма
  • Сок лайма – 1 ст.л.
  • Мята

Рыбная намазка

  • Тунец – 150 гр
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 гр
  • Укроп – 10 гр
  • Чесночная паста – 10 гр
  • Соль – щепотка

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