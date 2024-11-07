Намазки на хлеб – один из самых популярных видов закусок. Их можно использовать на завтрак или для перекуса. Поэтому важно иметь в своей кулинарной книге сразу несколько рецептов этого блюда.

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Шеф-повар Татьяна Литвинова в Instagram показала собственный топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб. С ними любой стол станет более наполненным и ярким.

Следует также отметить, что в большинство топовых намазок входит чесночная паста. Ее можно приобрести в магазине или сделать самому. Для этого головку чеснока следует завернуть в фольгу и отправить выпекаться при 200 градусах до размягчения. Далее чеснок выжимаем и измельчаем до однородной массы. Для приготовления намазок все входящие в их состав ингредиенты также следует измельчать с помощью блендера.

Классическая намазка

Сливочное масло – 80 гр

Петрушка – 10 гр

Чесночная паста – 5 гр

Соль – щепотка

Намазка с салом

Сало – 100 гр

Чесночная паста – 5 гр

Укроп – 6 гр

Соль

Перец

С вялеными томатами

Крем-сыр – 100 гр

Чесночная паста – 5 гр

Вяленые томаты – 22 гр

Паприка – ½ ч.л.

Соль – щепотка

Тыквенная намазка

Маскарпоне – 100 гр

Тыква – 50 гр

Чесночная паста – 10 гр

Цедра апельсина – ½ шт

Соль – щепотка

Куркума – мелочь

Намазка из авокадо и мяты

Авокадо – 1 шт

Оливковое масло – 50 гр

Чесночная паста – 8 гр

Соль – щепотка

Цедра лайма

Сок лайма – 1 ст.л.

Мята

Рыбная намазка

Тунец – 150 гр

Яйца вареные – 2 шт.

Сливочное масло – 50 гр

Укроп – 10 гр

Чесночная паста – 10 гр

Соль – щепотка

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