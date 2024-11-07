Топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб
Намазки на хлеб – один из самых популярных видов закусок. Их можно использовать на завтрак или для перекуса. Поэтому важно иметь в своей кулинарной книге сразу несколько рецептов этого блюда.
Шеф-повар Татьяна Литвинова в Instagram показала собственный топ-6 быстрых и полезных намазок на хлеб. С ними любой стол станет более наполненным и ярким.
Следует также отметить, что в большинство топовых намазок входит чесночная паста. Ее можно приобрести в магазине или сделать самому. Для этого головку чеснока следует завернуть в фольгу и отправить выпекаться при 200 градусах до размягчения. Далее чеснок выжимаем и измельчаем до однородной массы. Для приготовления намазок все входящие в их состав ингредиенты также следует измельчать с помощью блендера.
Классическая намазка
- Сливочное масло – 80 гр
- Петрушка – 10 гр
- Чесночная паста – 5 гр
- Соль – щепотка
Намазка с салом
- Сало – 100 гр
- Чесночная паста – 5 гр
- Укроп – 6 гр
- Соль
- Перец
С вялеными томатами
- Крем-сыр – 100 гр
- Чесночная паста – 5 гр
- Вяленые томаты – 22 гр
- Паприка – ½ ч.л.
- Соль – щепотка
Тыквенная намазка
- Маскарпоне – 100 гр
- Тыква – 50 гр
- Чесночная паста – 10 гр
- Цедра апельсина – ½ шт
- Соль – щепотка
- Куркума – мелочь
Намазка из авокадо и мяты
- Авокадо – 1 шт
- Оливковое масло – 50 гр
- Чесночная паста – 8 гр
- Соль – щепотка
- Цедра лайма
- Сок лайма – 1 ст.л.
- Мята
Рыбная намазка
- Тунец – 150 гр
- Яйца вареные – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 гр
- Укроп – 10 гр
- Чесночная паста – 10 гр
- Соль – щепотка
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