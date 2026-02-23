Все рецепты
Торт без теста и выпечки: самый легкий рецепт десерта из печенья
Домашние вкусные торты можно готовить не только из теста, а также идеальной основой может быть практически любое печенье, вафли, а также желе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего торта из печенья, с нежным кремом и шоколадом.
Ингредиенты:
- галетное печенье с какао 250г
- крем творог 180 г
- сливки 200 мл
- сахарная пудра 100 г
- шоколад 100 г
Способ приготовления:
1. Для крема: смешиваем холодные сливки, крем сыр и пудру, взбиваем до загустения.
2. Печенье выкладываем на дно формы и смазываем кремом, затем снова печенье и крем пока не закончится ингредиенты.
3. Сверху поливаем растопленным шоколадом. Ставим в холодильник на ночь.
