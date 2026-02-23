Торт без теста и выпечки: самый легкий рецепт десерта из печенья

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
249
Торт без теста и выпечки: самый легкий рецепт десерта из печенья

Домашние вкусные торты можно готовить не только из теста, а также идеальной основой может быть практически любое печенье, вафли, а также желе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего торта из печенья, с нежным кремом и шоколадом. 

Ингредиенты:

  • галетное печенье с какао 250г
  • крем творог 180 г
  • сливки 200 мл
  • сахарная пудра 100 г
  • шоколад 100 г

Способ приготовления: 

1. Для крема: смешиваем холодные сливки, крем сыр и пудру, взбиваем до загустения.

2. Печенье выкладываем на дно формы и смазываем кремом, затем снова печенье и крем пока не закончится ингредиенты.

3. Сверху поливаем растопленным шоколадом. Ставим в холодильник на ночь.

