Самый вкусный и легкий десерт без выпечки – "Битое стекло". Для приготовления которого понадобится минимум продуктов – это печенье, сметана и желе. А для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень нежного, вкусного десерта "Битое стекло", из печенья и желе.

Ингредиенты:

200 г песочного печенья

80 г сливочного масла

Для основы:

желе, три вкуса по 90г (вишня, киви, апельсин) + по 200г воды на каждое желе

700 г сметаны (15%)

20 г желатина +100г воды

100 г сахарной пудры (или заменителя) для верхушки

1 банан

1 пачка желе +200 мл воды

Способ приготовления:

1. Сначала делаем желе: берем три вкуса, но разного цвета, чтобы выглядело интереснее, возьмите киви, клубника и апельсин. На 90 г сухой смеси для желе, вливаем 200 г горячей воды (но не кипящей 70-80С), все хорошо перемешиваем, даем остыть и оставляем в холодильнике застывать.

2. Печенье перебейте в крошку, в блендере или скалкой. Пересыпаем в тарелку. Добавляем растопленное масло и вымешиваем. Пересыпаем в форму застеленную пергаментом и выравниваем и утрамбовываем дно. И поставьте в холодильник на 10 минут.

3. В 100 г воды всыпаем 20 г желатина, и оставляем на 10 минут набухать. Желе достаньте из тарелок и нарежьте кубиками.

4. Берем 700 г сметаны и всыпаем к ней сахарную пудру, так как сахар плохо растворится в сметане, и вымешиваем венчиком. Желатин растапливаем в микроволновке, и вливаем в сметану, и вымешиваем. Теперь все делайте быстро, потому что сметана будет густеть.

5. В форму вливаем сметану, бросаем разноцветные кубики, и так пока не закончится и сметана и желе. Отправляем в холодильник на несколько часов. После берем еще одно желе красного цвета, заливаем горячей водой и даем остыть. Когда сметана схватится выкладываем банан или ягоды, и переливаем желе поверх сметаны, и ждем пока застынет.

