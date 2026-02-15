Торты можно готовить абсолютно без выпечки, теста, сахара и муки. Идеальной основой может быть печенье, вафли, желе, птичье молоко. А оригинального вкуса десерту придадут ягоды, бананы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного торта из печенья, со сметанным кремом и вишнями.

Ингредиенты:

пряники – 500 г

сметана – 600 мл

шоколад – 200 г

сахар – 200 г

ванилин – 1 пакетик

вишня или бананы – 300 г

Способ приготовления:

1. Пряники разрезаем вдоль и выкладываем в разъемную форму.

2. Сметану взбиваем с сахаром и ванилином. Смазываем слой пряников сметаной и выкладываем слой вишни без косточки. Поверх ягод выкладываем новый слой пряников и повторяем процедуру.

3. Украшаем торт растопленным шоколадом и убираем в холодильник на ночь!

