Торт из печенья без выпечки и заморочек: самый простой и легкий рецепт

Торты можно готовить абсолютно без выпечки, теста, сахара и муки. Идеальной основой может быть печенье, вафли, желе, птичье молоко. А оригинального вкуса десерту придадут ягоды, бананы. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного торта из печенья, со сметанным кремом и вишнями. 

Ингредиенты: 

  • пряники – 500 г
  • сметана – 600 мл
  • шоколад – 200 г
  • сахар – 200 г
  • ванилин – 1 пакетик
  • вишня или бананы – 300 г

Способ приготовления: 

1. Пряники разрезаем вдоль и выкладываем в разъемную форму.

2. Сметану взбиваем с сахаром и ванилином. Смазываем слой пряников сметаной и выкладываем слой вишни без косточки. Поверх ягод выкладываем новый слой пряников и повторяем процедуру.

3. Украшаем торт растопленным шоколадом и убираем в холодильник на ночь!

