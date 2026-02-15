Все рецепты
Торт из печенья без выпечки и заморочек: самый простой и легкий рецепт
Торты можно готовить абсолютно без выпечки, теста, сахара и муки. Идеальной основой может быть печенье, вафли, желе, птичье молоко. А оригинального вкуса десерту придадут ягоды, бананы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного торта из печенья, со сметанным кремом и вишнями.
Ингредиенты:
- пряники – 500 г
- сметана – 600 мл
- шоколад – 200 г
- сахар – 200 г
- ванилин – 1 пакетик
- вишня или бананы – 300 г
Способ приготовления:
1. Пряники разрезаем вдоль и выкладываем в разъемную форму.
2. Сметану взбиваем с сахаром и ванилином. Смазываем слой пряников сметаной и выкладываем слой вишни без косточки. Поверх ягод выкладываем новый слой пряников и повторяем процедуру.
3. Украшаем торт растопленным шоколадом и убираем в холодильник на ночь!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: