Тосты – лучшее блюдо для сытного и быстрого перекуса. К тому же готовить их можно не только с сыром, но еще и с яйцами, овощами, беконом, колбасой, авокадо, креветками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с твердым и плавленным сыром, овощами и яйцами.

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 4 куска

яйца – 2 шт.

соль, перец

сливочное масло – кусочек

сыр плавленный

сыр твердый

помидоры

Способ приготовления:

1. Хлеб пожарьте на сковороде или в тостере.

2. Яйца пожарьте, выложите сверху твердый сыр.

3. Хлеб намажте плавленным сыром, сверху выложите яйца с сыром, и сверху помидор. Накройте вторым куском хлеба и разрежьте пополам.

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