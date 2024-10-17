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Тосты с яйцами и сыром: рецепт сытного блюда для перекуса за 10 минут
Тосты – лучшее блюдо для сытного и быстрого перекуса. К тому же готовить их можно не только с сыром, но еще и с яйцами, овощами, беконом, колбасой, авокадо, креветками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с твердым и плавленным сыром, овощами и яйцами.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб – 4 куска
- яйца – 2 шт.
- соль, перец
- сливочное масло – кусочек
- сыр плавленный
- сыр твердый
- помидоры
Способ приготовления:
1. Хлеб пожарьте на сковороде или в тостере.
2. Яйца пожарьте, выложите сверху твердый сыр.
3. Хлеб намажте плавленным сыром, сверху выложите яйца с сыром, и сверху помидор. Накройте вторым куском хлеба и разрежьте пополам.
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