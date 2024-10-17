Тосты с яйцами и сыром: рецепт сытного блюда для перекуса за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Тосты – лучшее блюдо для сытного и быстрого перекуса. К тому же готовить их можно не только с сыром, но еще и с яйцами, овощами, беконом, колбасой, авокадо, креветками.

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С чем приготовить тосты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с твердым и плавленным сыром, овощами и яйцами.

Тостовый хлеб

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб – 4 куска
  • яйца – 2 шт.
  • соль, перец
  • сливочное масло – кусочек
  • сыр плавленный
  • сыр твердый
  • помидоры

Способ приготовления:

1. Хлеб пожарьте на сковороде или в тостере.

Яйца с сыром

2. Яйца пожарьте, выложите сверху твердый сыр.

Приготовление блюда

3. Хлеб намажте плавленным сыром, сверху выложите яйца с сыром, и сверху помидор. Накройте вторым куском хлеба и разрежьте пополам.

Готовые тосты

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