Кукис с малиной, шоколадом и фундуком – именно тот вид печенья, о котором сейчас говорят абсолютно все. Потому самое время пробовать приготовить его дома самостоятельно.

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Как правильно это сделать, чтобы печенье получилось идеальным, точно знает фудблогер с ником julia food blog ua. В Instagram она показала, что в этом нет ничего сложного и с его приготовлением справится даже начинающий.

Ингредиенты для начинки

Малина – 150 гр

Сахар – 50 гр

Крахмал кукурузный – 10 гр

Ингредиенты для теста

Сливочное масло мягкое – 80 гр

Фундучная паста – 70 гр

Сахар – 185 гр

Яйцо – 1 шт

Желток – 1 шт

Мука – 190 гр

Фундучная мука – 90 гр

Какао – 5 гр

Разрыхлитель – 3 гр

Сода – 2 гр

Шоколадные дропсы – 100 гр

Фундук измельченный – 70 гр

Способ приготовления

1. Готовим начинку. Крахмал перемешиваем с сахаром и добавляем к малине.

2. Провариваем массу полторы минуты после закипания.

3. Разливаем по маленьким формам, даем остыть и отправляем в морозилку до полной заморозки.

4. Готовим тесто. К маслу добавляем сахар и фундучную пасту. Перемешиваем миксером до однородности.

5. Добавляем яйца, снова перемешиваем.

6. Объединяем фундучную муку с просеянным пшеничным, какао, разрыхлителем и содой. В один прием добавляем в основание теста. Замешиваем ложкой тесто.

7. Прячем тесто под пищевую пленку и отправляем в холодильник на три часа.

8. Отвешиваем 100г теста на одно печенье, вынимаем замороженную начинку, и аккуратно залепляем ее тестом, формируя шарик.

9. Выкладываем шарики из теста на противень с пергаментом на значительном расстоянии друг от друга.

10. Выпекаем при 170 градусах 23-25 мин. Даем полностью остыть и декорируем растопленным шоколадом и сублимированной малиной.

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