Трендовое печенье с малиной, шоколадом и фундуком: проверенный рецепт
Кукис с малиной, шоколадом и фундуком – именно тот вид печенья, о котором сейчас говорят абсолютно все. Потому самое время пробовать приготовить его дома самостоятельно.
Как правильно это сделать, чтобы печенье получилось идеальным, точно знает фудблогер с ником julia food blog ua. В Instagram она показала, что в этом нет ничего сложного и с его приготовлением справится даже начинающий.
Ингредиенты для начинки
- Малина – 150 гр
- Сахар – 50 гр
- Крахмал кукурузный – 10 гр
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло мягкое – 80 гр
- Фундучная паста – 70 гр
- Сахар – 185 гр
- Яйцо – 1 шт
- Желток – 1 шт
- Мука – 190 гр
- Фундучная мука – 90 гр
- Какао – 5 гр
- Разрыхлитель – 3 гр
- Сода – 2 гр
- Шоколадные дропсы – 100 гр
- Фундук измельченный – 70 гр
Способ приготовления
1. Готовим начинку. Крахмал перемешиваем с сахаром и добавляем к малине.
2. Провариваем массу полторы минуты после закипания.
3. Разливаем по маленьким формам, даем остыть и отправляем в морозилку до полной заморозки.
4. Готовим тесто. К маслу добавляем сахар и фундучную пасту. Перемешиваем миксером до однородности.
5. Добавляем яйца, снова перемешиваем.
6. Объединяем фундучную муку с просеянным пшеничным, какао, разрыхлителем и содой. В один прием добавляем в основание теста. Замешиваем ложкой тесто.
7. Прячем тесто под пищевую пленку и отправляем в холодильник на три часа.
8. Отвешиваем 100г теста на одно печенье, вынимаем замороженную начинку, и аккуратно залепляем ее тестом, формируя шарик.
9. Выкладываем шарики из теста на противень с пергаментом на значительном расстоянии друг от друга.
10. Выпекаем при 170 градусах 23-25 мин. Даем полностью остыть и декорируем растопленным шоколадом и сублимированной малиной.
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