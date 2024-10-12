Трендовое печенье с малиной, шоколадом и фундуком: проверенный рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Трендовое печенье с малиной, шоколадом и фундуком: проверенный рецепт

Кукис с малиной, шоколадом и фундуком – именно тот вид печенья, о котором сейчас говорят абсолютно все. Потому самое время пробовать приготовить его дома самостоятельно.

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Как правильно это сделать, чтобы печенье получилось идеальным, точно знает фудблогер с ником julia food blog ua. В Instagram она показала, что в этом нет ничего сложного и с его приготовлением справится даже начинающий.

Трендовое печенье с малиной, шоколадом и фундуком: проверенный рецепт

Ингредиенты для начинки

  • Малина – 150 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Крахмал кукурузный – 10 гр

Ингредиенты для теста

  • Сливочное масло мягкое – 80 гр
  • Фундучная паста – 70 гр
  • Сахар – 185 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Желток – 1 шт
  • Мука – 190 гр
  • Фундучная мука – 90 гр
  • Какао – 5 гр
  • Разрыхлитель – 3 гр
  • Сода – 2 гр
  • Шоколадные дропсы – 100 гр
  • Фундук измельченный – 70 гр

Способ приготовления

1. Готовим начинку. Крахмал перемешиваем с сахаром и добавляем к малине.

2. Провариваем массу полторы минуты после закипания.

Трендовое печенье с малиной, шоколадом и фундуком: проверенный рецепт

3. Разливаем по маленьким формам, даем остыть и отправляем в морозилку до полной заморозки.

4. Готовим тесто. К маслу добавляем сахар и фундучную пасту. Перемешиваем миксером до однородности.

5. Добавляем яйца, снова перемешиваем.

6. Объединяем фундучную муку с просеянным пшеничным, какао, разрыхлителем и содой. В один прием добавляем в основание теста. Замешиваем ложкой тесто.

Трендовое печенье с малиной, шоколадом и фундуком: проверенный рецепт

7. Прячем тесто под пищевую пленку и отправляем в холодильник на три часа.

8. Отвешиваем 100г теста на одно печенье, вынимаем замороженную начинку, и аккуратно залепляем ее тестом, формируя шарик.

9. Выкладываем шарики из теста на противень с пергаментом на значительном расстоянии друг от друга.

Трендовое печенье с малиной, шоколадом и фундуком: проверенный рецепт

10. Выпекаем при 170 градусах 23-25 мин. Даем полностью остыть и декорируем растопленным шоколадом и сублимированной малиной.

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