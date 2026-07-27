Трендовый летний десерт из йогурта и печенья: выпекать не нужно
1 минута
1,7 т.
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Простой йогурт может быти идеальной основой для приготовления вкусных, и легких десертов. К тому же он идеально сочетается с печеньем, ягодами, шоколадом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из густого йогурта и печенья.
Ингредиенты:
- Густой йогурт 300 г
- Печенье 5 шт
Способ приготовления:
1. Выложи йогурт в форму или стаканчик.
2. Вставьте печенье вертикально или кусочками. Укрась сверху крошкой из печенья.
Поставь в холодильник на ночь.
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