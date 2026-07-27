Трендовый летний десерт из йогурта и печенья: выпекать не нужно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Десерт из печенья
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Простой йогурт может быти идеальной основой для приготовления вкусных, и легких десертов. К тому же он идеально сочетается с печеньем, ягодами, шоколадом.

Трендовый летний десерт из йогурта и печенья: выпекать не нужно

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из густого йогурта и печенья.

Ингредиенты:

  • Густой йогурт 300 г
  • Печенье 5 шт

Способ приготовления: 

1. Выложи йогурт в форму или стаканчик.

Трендовый летний десерт из йогурта и печенья: выпекать не нужно

2. Вставьте печенье вертикально или кусочками. Укрась сверху крошкой из печенья. 

Трендовый летний десерт из йогурта и печенья: выпекать не нужно

Поставь в холодильник на ночь. 

Трендовый летний десерт из йогурта и печенья: выпекать не нужно

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