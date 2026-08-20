Трендовый салат из огурцов и слабосоленой рыбы с каперсами: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
360
Рецепт салата
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Свежие огурцы – это уже идеальная основа для салатов. А если добавить лук, каперсы, сыр и слабосоленую рыбу, вы получите очень сытное блюдо для обеда и ужина.

Салат из огурцов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из огурцов, с рыбой. 

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 1 большой или 3-4 маленьких огурца
  • 1/2 фиолетового луковицы
  • 50 г слабосоленой или копченой семги
  • 3 ч.л. каперсов
  • 35 г сливочного сыра
  • сушеный перец (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Огурец нарежь ломтиками, добавь лук, семгу и каперсы.

Ингредиенты для салата

2. Добавь сливочный сыр и специи.

Приготовление салата

3. Перемешай все или хорошо встряхни в банке — и салат готов!

Готовый салат

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