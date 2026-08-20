Свежие огурцы – это уже идеальная основа для салатов. А если добавить лук, каперсы, сыр и слабосоленую рыбу, вы получите очень сытное блюдо для обеда и ужина.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из огурцов, с рыбой.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 большой или 3-4 маленьких огурца

1/2 фиолетового луковицы

50 г слабосоленой или копченой семги

3 ч.л. каперсов

35 г сливочного сыра

сушеный перец (по желанию)

Способ приготовления:

1. Огурец нарежь ломтиками, добавь лук, семгу и каперсы.

2. Добавь сливочный сыр и специи.

3. Перемешай все или хорошо встряхни в банке — и салат готов!

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