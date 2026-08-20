Трендовый салат из огурцов и слабосоленой рыбы с каперсами: делимся легким рецептом
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Свежие огурцы – это уже идеальная основа для салатов. А если добавить лук, каперсы, сыр и слабосоленую рыбу, вы получите очень сытное блюдо для обеда и ужина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из огурцов, с рыбой.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- 1 большой или 3-4 маленьких огурца
- 1/2 фиолетового луковицы
- 50 г слабосоленой или копченой семги
- 3 ч.л. каперсов
- 35 г сливочного сыра
- сушеный перец (по желанию)
Способ приготовления:
1. Огурец нарежь ломтиками, добавь лук, семгу и каперсы.
2. Добавь сливочный сыр и специи.
3. Перемешай все или хорошо встряхни в банке — и салат готов!
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