Салат с хрустящими макаронами стал настоящим трендом в соцсетях благодаря необычной текстуре и простому приготовлению. Главный секрет блюда – запеченные макароны, которые получаются золотистыми и очень хрустящими. В сочетании со свежими овощами и нежным соусом салат получается легким, сытным и одновременно оригинальным. Такой вариант прекрасно подойдет для быстрого обеда, ужина или перекуса.

Идея приготовления вкусного салата с хрустящими макаронами опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

макароны – 150 г

соль – по вкусу

копченая паприка – 1 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

молодая капуста – 200 г

помидор – 1 шт.

синий лук – 1 шт.

Для соуса:

сметана – 2 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Макароны отварите в подсоленной воде до готовности, после чего откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.

2. Переложите готовые макароны в форму для запекания, полейте оливковым маслом и посыпьте копченой паприкой. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

3. Запекайте макароны до хрустящей корочки. Для этого можно использовать духовку или аэрогриль.

4. Во время приготовления несколько раз перемешайте макароны, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон.

5. Молодую капусту тонко нашинкуйте, помидор нарежьте кусочками, а синий лук – тонкими полукольцами. Переложите овощи в большую миску.

6. Для соуса смешайте сметану, майонез, горчицу в зернах и соевый соус до однородной консистенции.

7. Добавьте к овощам хрустящие макароны, полейте салат соусом и осторожно перемешайте перед подачей.

