Тушеная капуста для обеда: как вкусно приготовить домашнее, сытное блюдо

Рецепт капусты

Тушеная капуста – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с грибами, мясом, квашеной капустой. Для яркого вкуса добавьте кетчуп, томатную пасту, специи, чеснок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с филе, специями и томатной пастой.

Ингредиенты:

  • капуста
  • морковь
  • лук
  • специи
  • филе
  • томатная паста

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, натрите морковь, порежьте лук. Сначала обжарьте капусту, после добавьте морковь, лук.

2. Отдельно обжарьте филе, после добавьте к капусте. Добавьте томатную пасту, специи, воду и тушите под крышкой.

