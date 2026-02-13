Все рецепты
Тушеная капуста для обеда: как вкусно приготовить домашнее, сытное блюдо
Тушеная капуста – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с грибами, мясом, квашеной капустой. Для яркого вкуса добавьте кетчуп, томатную пасту, специи, чеснок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с филе, специями и томатной пастой.
Ингредиенты:
- капуста
- морковь
- лук
- специи
- филе
- томатная паста
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту, натрите морковь, порежьте лук. Сначала обжарьте капусту, после добавьте морковь, лук.
2. Отдельно обжарьте филе, после добавьте к капусте. Добавьте томатную пасту, специи, воду и тушите под крышкой.
