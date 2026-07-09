Тушеная капуста остается одним из самых популярных домашних блюд, ведь она проста в приготовлении и прекрасно сочетается с различными продуктами. Если добавить в нее шампиньоны, блюдо станет более ароматным, сытным и насыщенным по вкусу. Для такого рецепта понадобится минимум доступных ингредиентов, а результат приятно удивит даже тех, кто обычно не готовит овощные ужины. Подавать тушеную капусту можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или птице.

Идея приготовления тушеной капусты с шампиньонами на ужин опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г

белокочанная капуста – 600-700 г

морковь – 1 шт.

растительное масло – для обжаривания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Шампиньоны промойте, просушите и нарежьте ломтиками.

2. На разогретой сковороде с маслом обжарьте грибы до золотистого цвета. Готовьте их до тех пор, пока полностью не испарится лишняя влага.

3. Капусту мелко нашинковать, а морковь натереть на крупной терке.

4. Добавьте к грибам капусту и морковь, хорошо перемешайте.

5. Готовьте блюдо на среднем огне, периодически помешивая, чтобы овощи равномерно тушились.

6. При необходимости можно добавить несколько ложек воды, если капуста кажется слишком сухой.

7. Когда капуста станет мягкой, добавьте соль, черный перец и другие специи по вкусу.

8. Хорошо перемешайте все ингредиенты и тушите еще примерно 5 минут, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат.

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