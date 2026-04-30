Тушеная капуста по-новому: делимся рецептом самого вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт капусты

Тушеная капуста – идеальное блюдо к пюре, макаронам, кашам. Готовить капусту можно с овощами, грибами, томатной пастой, кетчупом, мясом, свиными ребрышками.

Тушеная капуста по-новому: делимся рецептом самого вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной тушеной капусты с грибами и перцем.

Ингредиенты: 

  • 1/2 белокочанной капусты
  • 300 г шампиньонов
  • 1 крупная морковь
  • 1 самый крупный лук
  • 3 зубчика чеснока
  • 4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка
  • 100 мл воды
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1/2 банки маринованного перца
  • зелень, соль, масло

Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту мелко, обжарьте, добавьте тертую морковь и лук. Тушим капусту в глубокой сковороде, кастрюльке или чугунке, тушим ее 30 минут на среднем огне. 

Тушеная капуста по-новому: делимся рецептом самого вкусного блюда

2. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

Тушеная капуста по-новому: делимся рецептом самого вкусного блюда

К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!

Тушеная капуста по-новому: делимся рецептом самого вкусного блюда

