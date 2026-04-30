Тушеная капуста – идеальное блюдо к пюре, макаронам, кашам. Готовить капусту можно с овощами, грибами, томатной пастой, кетчупом, мясом, свиными ребрышками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной тушеной капусты с грибами и перцем.

Ингредиенты:

1/2 белокочанной капусты

300 г шампиньонов

1 крупная морковь

1 самый крупный лук

3 зубчика чеснока

4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка

100 мл воды

2 ст.л. томатной пасты

1/2 банки маринованного перца

зелень, соль, масло

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту мелко, обжарьте, добавьте тертую морковь и лук. Тушим капусту в глубокой сковороде, кастрюльке или чугунке, тушим ее 30 минут на среднем огне.

2. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: