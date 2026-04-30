Все рецепты
Тушеная капуста по-новому: делимся рецептом самого вкусного блюда
Тушеная капуста – идеальное блюдо к пюре, макаронам, кашам. Готовить капусту можно с овощами, грибами, томатной пастой, кетчупом, мясом, свиными ребрышками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной тушеной капусты с грибами и перцем.
Ингредиенты:
- 1/2 белокочанной капусты
- 300 г шампиньонов
- 1 крупная морковь
- 1 самый крупный лук
- 3 зубчика чеснока
- 4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка
- 100 мл воды
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1/2 банки маринованного перца
- зелень, соль, масло
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту мелко, обжарьте, добавьте тертую морковь и лук. Тушим капусту в глубокой сковороде, кастрюльке или чугунке, тушим ее 30 минут на среднем огне.
2. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.
К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!
