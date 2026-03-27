Тушеная капуста – одно из самых простых и вкусных домашних блюд. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, лавровый лист, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, с овощами и томатной пастой.

Ингредиенты:

1/2 белокочанной капусты

300 г шампиньонов

1 большая морковь

1 самый крупный лук

3 зубчика чеснока

4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка

100 мл воды

2 ст.л. томатной пасты

1/2 банки маринованного перца

зелень, соль, масло

Способ приготовления:

1. Обжарьте грибы с луком и морковью. После добавьте капусту, тушим 30 минут на среднем огне.

2. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: