Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Тушеная капуста – одно из самых простых и вкусных домашних блюд. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, лавровый лист, грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, с овощами и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 1/2 белокочанной капусты
- 300 г шампиньонов
- 1 большая морковь
- 1 самый крупный лук
- 3 зубчика чеснока
- 4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка
- 100 мл воды
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1/2 банки маринованного перца
- зелень, соль, масло
Способ приготовления:
1. Обжарьте грибы с луком и морковью. После добавьте капусту, тушим 30 минут на среднем огне.
2. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.
К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!
