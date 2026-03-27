Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Рецепт капусты

Тушеная капуста – одно из самых простых и вкусных домашних блюд. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, лавровый лист, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, с овощами и томатной пастой.

Ингредиенты:

  • 1/2 белокочанной капусты
  • 300 г шампиньонов
  • 1 большая морковь
  • 1 самый крупный лук
  • 3 зубчика чеснока
  • 4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка
  • 100 мл воды
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1/2 банки маринованного перца
  • зелень, соль, масло

Способ приготовления: 

1. Обжарьте грибы с луком и морковью. После добавьте капусту, тушим 30 минут на среднем огне. 

2. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист. 

К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты