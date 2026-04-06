Тушеная капуста с мясом и грибами: делимся рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
42
Рецепт капусты

Тушеную капусту можно готовить с мясом, грибами, овощами, а для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, лук, зелень, томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и грибами.

Ингредиенты:

  • капуста квашеная 800 г
  • мясо 500 г
  • копченые ребра 500 г
  • лук 2 шт
  • шампиньоны 300 г
  • томатный соус 3 ст.л
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Выкладываем в подходящую посуду для запекания все ингредиенты слоями: капуста, мясо, грибы, капуста.

2. Залейте томатным соусом, ставим в разогретую до 180С духовку, доводим до кипения и уменьшаем градус до 150-160С, готовим 3-4 часа.

