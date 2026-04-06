Тушеную капусту можно готовить с мясом, грибами, овощами, а для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, лук, зелень, томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и грибами.

Ингредиенты:

капуста квашеная 800 г

мясо 500 г

копченые ребра 500 г

лук 2 шт

шампиньоны 300 г

томатный соус 3 ст.л

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Выкладываем в подходящую посуду для запекания все ингредиенты слоями: капуста, мясо, грибы, капуста.

2. Залейте томатным соусом, ставим в разогретую до 180С духовку, доводим до кипения и уменьшаем градус до 150-160С, готовим 3-4 часа.

