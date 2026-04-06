Тушеная капуста с мясом и грибами: делимся рецептом сытного блюда
Тушеную капусту можно готовить с мясом, грибами, овощами, а для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, лук, зелень, томатную пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и грибами.
Ингредиенты:
- капуста квашеная 800 г
- мясо 500 г
- копченые ребра 500 г
- лук 2 шт
- шампиньоны 300 г
- томатный соус 3 ст.л
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Выкладываем в подходящую посуду для запекания все ингредиенты слоями: капуста, мясо, грибы, капуста.
2. Залейте томатным соусом, ставим в разогретую до 180С духовку, доводим до кипения и уменьшаем градус до 150-160С, готовим 3-4 часа.
