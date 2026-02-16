Тушеная капуста с мясом: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Рецепт капусты

Тушеная капуста – лучшее блюдо для обеда или ужина. Готовить ее можно с мясом, например филе, свининой. А для яркого вкуса добавьте томатную пасту, специи.

Тушеная капуста с мясом: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной квашеной капусты, с мясом и грибами. 

Ингредиенты: 

  • сушеные грибы – 15 г
  • кипяток – 250 мл
  • квашеная капуста – 1 кг
  • томатная паста – 50 г
  • мясо (вырезка) – 500 г
  • копченые колбаски – 80 г
  • морковь – 250 г
  • лук – 250 г
  • масло – 50 мл
  • специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Заливаем промытые грибы кипятком на 30 минут. (воду не выливаем). В разогретую с маслом высокую антипригарную сковородку (в идеале гусятницу) выкладываем порезанное мясо, и жарим, помешивая, пока оно не станет золотистым. Посыпаем паприкой и добавляем порезанный лук, перемешиваем и жарим 5 минут.

Тушеная капуста с мясом: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

2. Выкладываем потертую на крупную терку морковь, перемешиваем, через несколько минут добавляем порезанные полосками грибы и воду в которой они запаривались. Тушим под крышкой, время от времени помешивая, до готовности мяса.

Тушеная капуста с мясом: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

3. Солим, перчим добавляем томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту, перемешиваем, и тушим под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от ваших вкусов, можно оставить капусту хрустящей, или приготовить до мягкости.

Тушеная капуста с мясом: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты