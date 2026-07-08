Тушеные кабачки – на первый взгляд простое, но при этом очень вкусное, диетическое блюдо. А для того, чтобы кабачки были еще нежнее, добавьте сливки или сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с овощами и чесноком.

Ингредиенты:

2 средних кабачка

2 помидора

1/2 болгарского перца

1 луковица

1 морковка

2 колбаски (по желанию)

1 плавленый сырок

2 зубчика чеснока

соль, перец

зелень

капля масла для жарки

Способ приготовления:

1. Лук и морковь нарезать кубиками и обжарить на растительном масле на огне выше среднего примерно 5 минут. Добавить нарезанные колбаски (можно и без колбаски, по вашему желанию) и болгарский перец, готовить еще 5 минут.

2. Тем временем помидоры залить кипятком на 2–3 минуты, снять кожицу. Кабачки и очищенные помидоры нарезать кубиками. Добавить кабачки и помидоры в сковороду. Посолить, поперчить и тушить без крышки примерно 15 минут, периодически помешивая, пока кабачки не станут мягкими.

3. В конце добавить натертый чеснок и плавленый сыр. Хорошо перемешать, накрыть крышкой на 2 минуты, чтобы сыр расплавился, а все вкусы соединились.

Перед подачей посыпать свежей зеленью!

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