Тушеные кабачки: делимся рецептом полезного и вкусного блюда
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Тушеные кабачки – на первый взгляд простое, но при этом очень вкусное, диетическое блюдо. А для того, чтобы кабачки были еще нежнее, добавьте сливки или сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с овощами и чесноком.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 2 помидора
- 1/2 болгарского перца
- 1 луковица
- 1 морковка
- 2 колбаски (по желанию)
- 1 плавленый сырок
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец
- зелень
- капля масла для жарки
Способ приготовления:
1. Лук и морковь нарезать кубиками и обжарить на растительном масле на огне выше среднего примерно 5 минут. Добавить нарезанные колбаски (можно и без колбаски, по вашему желанию) и болгарский перец, готовить еще 5 минут.
2. Тем временем помидоры залить кипятком на 2–3 минуты, снять кожицу. Кабачки и очищенные помидоры нарезать кубиками. Добавить кабачки и помидоры в сковороду. Посолить, поперчить и тушить без крышки примерно 15 минут, периодически помешивая, пока кабачки не станут мягкими.
3. В конце добавить натертый чеснок и плавленый сыр. Хорошо перемешать, накрыть крышкой на 2 минуты, чтобы сыр расплавился, а все вкусы соединились.
Перед подачей посыпать свежей зеленью!
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