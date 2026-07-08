Тушеные кабачки: делимся рецептом полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Тушеные кабачки: делимся рецептом полезного и вкусного блюда
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Тушеные кабачки – на первый взгляд простое, но при этом очень вкусное, диетическое блюдо. А для того, чтобы кабачки были еще нежнее, добавьте сливки или сыр.

Тушеные кабачки: делимся рецептом полезного и вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с овощами и чесноком. 

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 2 помидора
  • 1/2 болгарского перца
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • 2 колбаски (по желанию)
  • 1 плавленый сырок
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец
  • зелень
  • капля масла для жарки

Способ приготовления: 

1. Лук и морковь нарезать кубиками и обжарить на растительном масле на огне выше среднего примерно 5 минут. Добавить нарезанные колбаски (можно и без колбаски, по вашему желанию) и болгарский перец, готовить еще 5 минут.

Тушеные кабачки: делимся рецептом полезного и вкусного блюда

2. Тем временем помидоры залить кипятком на 2–3 минуты, снять кожицу. Кабачки и очищенные помидоры нарезать кубиками. Добавить кабачки и помидоры в сковороду. Посолить, поперчить и тушить без крышки примерно 15 минут, периодически помешивая, пока кабачки не станут мягкими.

Тушеные кабачки: делимся рецептом полезного и вкусного блюда

3. В конце добавить натертый чеснок и плавленый сыр. Хорошо перемешать, накрыть крышкой на 2 минуты, чтобы сыр расплавился, а все вкусы соединились.

Тушеные кабачки: делимся рецептом полезного и вкусного блюда

Перед подачей посыпать свежей зеленью!

Тушеные кабачки: делимся рецептом полезного и вкусного блюда

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