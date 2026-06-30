Тушеные кабачки: рассказываем, как из обычных овощей сделать ресторанное блюдо

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Тушеные кабачки: рассказываем, как из обычных овощей сделать ресторанное блюдо
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Тушеные кабачки – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно просто с овощами, а также с крем-сыром, сливками. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок. 

Тушеные кабачки: рассказываем, как из обычных овощей сделать ресторанное блюдо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с заливкой из молока.

Ингредиенты: 

  • кабачок – 3 шт.
  • масло гхи – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • помидоры – 6 шт.
  • специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу
  • лавровый лист
  • зелень

Для заливки:

  • сметана – 200 г
  • молоко – 150 мл
  • мука – 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Молодые, небольшие кабачки помыть, нарезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румяного цвета.

Тушеные кабачки: рассказываем, как из обычных овощей сделать ресторанное блюдо

2. На другой сковороде растопить масло, выложить мелко нарезанный лук и обжарить несколько минут. Добавить нарезанные: морковь полукольцами, перец кубиками, чеснок мелко. Жарить, помешивая, 5 минут. Выложить нарезанные кубиками помидоры, обжаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 минут. Добавить специи, лавровый лист, перемешать. Тушить вместе несколько минут.

Тушеные кабачки: рассказываем, как из обычных овощей сделать ресторанное блюдо

3. В сметану добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут.

Тушеные кабачки: рассказываем, как из обычных овощей сделать ресторанное блюдо

Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать и через несколько минут выключить!

Тушеные кабачки: рассказываем, как из обычных овощей сделать ресторанное блюдо

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