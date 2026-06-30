Тушеные кабачки – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно просто с овощами, а также с крем-сыром, сливками. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с заливкой из молока.

Ингредиенты:

кабачок – 3 шт.

масло гхи – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

помидоры – 6 шт.

специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу

лавровый лист

зелень

Для заливки:

сметана – 200 г

молоко – 150 мл

мука – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Молодые, небольшие кабачки помыть, нарезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румяного цвета.

2. На другой сковороде растопить масло, выложить мелко нарезанный лук и обжарить несколько минут. Добавить нарезанные: морковь полукольцами, перец кубиками, чеснок мелко. Жарить, помешивая, 5 минут. Выложить нарезанные кубиками помидоры, обжаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 минут. Добавить специи, лавровый лист, перемешать. Тушить вместе несколько минут.

3. В сметану добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут.

Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать и через несколько минут выключить!

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