Тушеные кабачки: рассказываем, как из обычных овощей сделать ресторанное блюдо
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Тушеные кабачки – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно просто с овощами, а также с крем-сыром, сливками. Для яркого вкуса добавьте специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с заливкой из молока.
Ингредиенты:
- кабачок – 3 шт.
- масло гхи – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- помидоры – 6 шт.
- специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу
- лавровый лист
- зелень
Для заливки:
- сметана – 200 г
- молоко – 150 мл
- мука – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Молодые, небольшие кабачки помыть, нарезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румяного цвета.
2. На другой сковороде растопить масло, выложить мелко нарезанный лук и обжарить несколько минут. Добавить нарезанные: морковь полукольцами, перец кубиками, чеснок мелко. Жарить, помешивая, 5 минут. Выложить нарезанные кубиками помидоры, обжаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 минут. Добавить специи, лавровый лист, перемешать. Тушить вместе несколько минут.
3. В сметану добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут.
Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать и через несколько минут выключить!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: