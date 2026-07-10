Тушеные кабачки с филе и черри: делимся легким рецептом полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
774
Тушеные кабачки с филе и черри: делимся легким рецептом полезного и вкусного блюда
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Кабачки идеально сочетаются со всеми овощами, а также мясом, особенно курицей. А для того, чтобы блюдо было сочным, добавьте сливки, сыр или сметану.

Тушеные кабачки с филе и черри: делимся легким рецептом полезного и вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с куриным филе и сметаной. 

Ингредиенты: 

  • 1 большое куриное филе
  • 1 средний кабачок
  • помидоры черри
  • соль, перец, зеленый лук/чеснок
  • 2 ст.л. сметаны 20%

Способ приготовления: 

1. Филе курицы обжариваем до почти готовности, добавляем овощи и хорошо перемешиваем. Солим, перчим и добавляем чеснок или зеленый лук.

Тушеные кабачки с филе и черри: делимся легким рецептом полезного и вкусного блюда

2. Добавляем сметану (лучше брать более жирную), перемешиваем и готовим еще 10-15 минут на небольшом огне.

Тушеные кабачки с филе и черри: делимся легким рецептом полезного и вкусного блюда

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