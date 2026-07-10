Тушеные кабачки с филе и черри: делимся легким рецептом полезного и вкусного блюда
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Кабачки идеально сочетаются со всеми овощами, а также мясом, особенно курицей. А для того, чтобы блюдо было сочным, добавьте сливки, сыр или сметану.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с куриным филе и сметаной.
Ингредиенты:
- 1 большое куриное филе
- 1 средний кабачок
- помидоры черри
- соль, перец, зеленый лук/чеснок
- 2 ст.л. сметаны 20%
Способ приготовления:
1. Филе курицы обжариваем до почти готовности, добавляем овощи и хорошо перемешиваем. Солим, перчим и добавляем чеснок или зеленый лук.
2. Добавляем сметану (лучше брать более жирную), перемешиваем и готовим еще 10-15 минут на небольшом огне.
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