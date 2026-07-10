Кабачки идеально сочетаются со всеми овощами, а также мясом, особенно курицей. А для того, чтобы блюдо было сочным, добавьте сливки, сыр или сметану.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с куриным филе и сметаной.

Ингредиенты:

1 большое куриное филе

1 средний кабачок

помидоры черри

соль, перец, зеленый лук/чеснок

2 ст.л. сметаны 20%

Способ приготовления:

1. Филе курицы обжариваем до почти готовности, добавляем овощи и хорошо перемешиваем. Солим, перчим и добавляем чеснок или зеленый лук.

2. Добавляем сметану (лучше брать более жирную), перемешиваем и готовим еще 10-15 минут на небольшом огне.

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