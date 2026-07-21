Тушеные кабачки с плавленным сыром: делимся простым рецептом блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
168
Рецепт тушеных кабачков с сыром
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Тушеные кабачки – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для яркого вкуса добавьте зелень, сыр, овощи, специи и чеснок.

Тушеные кабачки с плавленным сыром: делимся простым рецептом блюда за 10 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, тушенных кабачков с зеленью и сыром за 15 минут.

Ингредиенты:

  • кабачки
  • крем-сыр
  • специи
  • масло
  • лук

Способ приготолвения: 

1. Порежьте кабачки, обжарьте с луком.

Тушеные кабачки с плавленным сыром: делимся простым рецептом блюда за 10 минут

2. Добавьте крем-сыр, специи, чеснок, соль и зелень.

Тушеные кабачки с плавленным сыром: делимся простым рецептом блюда за 10 минут

Тушите под крышкой 5 минут.

Тушеные кабачки с плавленным сыром: делимся простым рецептом блюда за 10 минут

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