Тушеные кабачки – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для яркого вкуса добавьте зелень, сыр, овощи, специи и чеснок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, тушенных кабачков с зеленью и сыром за 15 минут.

Ингредиенты:

кабачки

крем-сыр

специи

масло

лук

Способ приготолвения:

1. Порежьте кабачки, обжарьте с луком.

2. Добавьте крем-сыр, специи, чеснок, соль и зелень.

Тушите под крышкой 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: