Тушеные кабачки с плавленным сыром: делимся простым рецептом блюда за 10 минут
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Тушеные кабачки – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для яркого вкуса добавьте зелень, сыр, овощи, специи и чеснок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, тушенных кабачков с зеленью и сыром за 15 минут.
Ингредиенты:
- кабачки
- крем-сыр
- специи
- масло
- лук
Способ приготолвения:
1. Порежьте кабачки, обжарьте с луком.
2. Добавьте крем-сыр, специи, чеснок, соль и зелень.
Тушите под крышкой 5 минут.
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