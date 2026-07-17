Тушеные кабачки с плавленным сыром и зеленью: делимся легким рецептом вкусного блюда
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Тушеные кабачки – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для яркого вкуса добавьте плавленный сыр и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с перцем и помидорами.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- болгарский перец
- помидоры и лук
Способ приготовления:
1. Все нарезаем небольшими кубиками и тушим до мягкости. Добавляем плавленый сыр, перемешиваем и оставляем ещё на 5 минут. Соус становится нежным, кремовым и невероятно вкусным.
2. В конце добавляем любимую зелень — и блюдо готово.
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