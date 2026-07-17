Тушеные кабачки – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для яркого вкуса добавьте плавленный сыр и зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с перцем и помидорами.

Ингредиенты:

2 кабачка

болгарский перец

помидоры и лук

Способ приготовления:

1. Все нарезаем небольшими кубиками и тушим до мягкости. Добавляем плавленый сыр, перемешиваем и оставляем ещё на 5 минут. Соус становится нежным, кремовым и невероятно вкусным.

2. В конце добавляем любимую зелень — и блюдо готово.

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