Тушеные кабачки с сыром "Хит лета": рецепт полезного и вкусного блюда за 15 минут
1 минута
141
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусной икры, а также пасты, салатов, закусок. Еще их можно просто вкусно стушить с овощами и мясом.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с сыром и чесноком, и специями, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- кабачки
- болгарский перец
- лук 1 шт.
- помидоры 2 шт.
- чеснок 2-3 зуб.
- плавленый сыр 150 г
- соль по вкусу
- черный перец по вкусу
- специи по вкусу
- зелень для подачи
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кубиком, перец, лук и помидоры небольшим кубиком. Чеснок измельчите.
2. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и кабачки. Готовьте овощи несколько минут на среднем огне.
Добавьте сыр и специи!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: