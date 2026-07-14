Тушеные кабачки с сыром "Хит лета": рецепт полезного и вкусного блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
141
Тушеные кабачки с сыром 'Хит лета': рецепт полезного и вкусного блюда за 15 минут
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Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусной икры, а также пасты, салатов, закусок. Еще их можно просто вкусно стушить с овощами и мясом.

Тушеные кабачки с сыром "Хит лета": рецепт полезного и вкусного блюда за 15 минут

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с сыром и чесноком, и специями, которые очень просто готовятся. 

Ингредиенты

  • кабачки 
  • болгарский перец 
  • лук 1 шт.
  • помидоры 2 шт.
  • чеснок 2-3 зуб.
  • плавленый сыр 150 г
  • соль по вкусу
  • черный перец по вкусу
  • специи по вкусу
  • зелень для подачи
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кубиком, перец, лук и помидоры небольшим кубиком. Чеснок измельчите.

Тушеные кабачки с сыром "Хит лета": рецепт полезного и вкусного блюда за 15 минут

2. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и кабачки. Готовьте овощи несколько минут на среднем огне.

Тушеные кабачки с сыром "Хит лета": рецепт полезного и вкусного блюда за 15 минут

Добавьте сыр и специи!

Тушеные кабачки с сыром "Хит лета": рецепт полезного и вкусного блюда за 15 минут

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