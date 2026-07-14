Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусной икры, а также пасты, салатов, закусок. Еще их можно просто вкусно стушить с овощами и мясом.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с сыром и чесноком, и специями, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

кабачки

болгарский перец

лук 1 шт.

помидоры 2 шт.

чеснок 2-3 зуб.

плавленый сыр 150 г

соль по вкусу

черный перец по вкусу

специи по вкусу

зелень для подачи

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кубиком, перец, лук и помидоры небольшим кубиком. Чеснок измельчите.

2. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и кабачки. Готовьте овощи несколько минут на среднем огне.

Добавьте сыр и специи!

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