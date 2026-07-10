Тушеные кабачки с сыром: рецепт полезного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Тушеные кабачки с сыром: рецепт полезного блюда на каждый день
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Тушеные кабачки – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы кабачки были нежными, нужно добавить в основу тертый сыр, сливки.

Тушеные кабачки с сыром: рецепт полезного блюда на каждый день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с плавленным сыром. 

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 средние шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • плавленый сыр – 150 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • зелень – для подачи
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки, перец, лук и помидоры небольшим кубиком. Чеснок измельчите.  Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и кабачки. Готовьте овощи несколько минут на среднем огне.

Тушеные кабачки с сыром: рецепт полезного блюда на каждый день

2. Добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте и тушите до мягкости овощей. В конце добавьте плавленый сыр. Постоянно помешивайте, пока сыр полностью не растает и не образует нежный соус. Тушите кабачки в сырном соусе еще 3-5 минут. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

Тушеные кабачки с сыром: рецепт полезного блюда на каждый день

Подавайте тушеные кабачки горячими!

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