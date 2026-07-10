Тушеные кабачки – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы кабачки были нежными, нужно добавить в основу тертый сыр, сливки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с плавленным сыром.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средние шт.

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

плавленый сыр – 150 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – для подачи

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки, перец, лук и помидоры небольшим кубиком. Чеснок измельчите. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и кабачки. Готовьте овощи несколько минут на среднем огне.

2. Добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте и тушите до мягкости овощей. В конце добавьте плавленый сыр. Постоянно помешивайте, пока сыр полностью не растает и не образует нежный соус. Тушите кабачки в сырном соусе еще 3-5 минут. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

Подавайте тушеные кабачки горячими!

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