Тушеные кабачки с сыром: рецепт полезного блюда на каждый день
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Тушеные кабачки – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы кабачки были нежными, нужно добавить в основу тертый сыр, сливки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с плавленным сыром.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 средние шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- плавленый сыр – 150 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- специи – по вкусу
- зелень – для подачи
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачки, перец, лук и помидоры небольшим кубиком. Чеснок измельчите. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и кабачки. Готовьте овощи несколько минут на среднем огне.
2. Добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте и тушите до мягкости овощей. В конце добавьте плавленый сыр. Постоянно помешивайте, пока сыр полностью не растает и не образует нежный соус. Тушите кабачки в сырном соусе еще 3-5 минут. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.
Подавайте тушеные кабачки горячими!
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