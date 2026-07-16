Тушеные кабачки в сливках и с сыром за 10 минут: делимся простым рецептом очень вкусного блюда
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления пасты, салатов, закусок и даже варенья. Еще их можно просто вкусно стушить со сметаной или сливками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных тушеных кабачков с сыром и сливками, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- кабачки
- морковь
- сыр
- сливки
- чеснок
- специи
- зелень
- лук
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки и морковь произвольно, лук полукольцами, все поджарьте.
2. Добавьте специи, сливки и сыр, готовьте под крышкой еще 10 минут.
Перед подачей посыпьте зеленью!
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