Кабачки – идеальные овощи для приготовления пасты, салатов, закусок и даже варенья. Еще их можно просто вкусно стушить со сметаной или сливками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных тушеных кабачков с сыром и сливками, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

кабачки

морковь

сыр

сливки

чеснок

специи

зелень

лук

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки и морковь произвольно, лук полукольцами, все поджарьте.

2. Добавьте специи, сливки и сыр, готовьте под крышкой еще 10 минут.

Перед подачей посыпьте зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: