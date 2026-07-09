Тушеные кабачки в сметане: делимся рецептом полезного и вкусного блюда
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Самый популярный и простой способ приготовить кабачки – стушить их в сметане, с сыром и зеленью. Преимущество этого базового летнего блюда в том, что готовится оно всего за 20-25 минут.
Редакция FodOboz делится рецептом очень вкусных, тушеных кабачков с сметаной и зеленью.
Ингредиенты:
- Кабачки (молодые) 2 шт.
- Сметана (любой жирности) 150-200 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Зелень (укроп или петрушка) 1 пучок
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Кабачки вымойте и нарежьте кубиками или полукружочками средней толщины. Разогрейте масло на сковороде или в сотейнике. Обжарьте лук и морковь до мягкости в течение 5 минут.
2. Добавьте к овощам кабачки. Посолите (они сразу начнут выделять сок). Накройте крышкой и тушите на среднем огне около 10-12 минут, периодически помешивая.
3. Когда кабачки станут мягкими, добавьте сметану, измельченный чеснок и черный перец. Тщательно перемешайте.
Добавьте нарубленную зелень и подавайте!
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