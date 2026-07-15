Тушеные кабачки – лучшее блюдо для ужина. Готовить их можно добавляя овощи, сыр, сливки, сметану. А для яркого вкуса не забывайте о специях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тушеных кабачков в сметане, с зеленью.

Ингредиенты:

Кабачки 850 г (1,5-2 шт.)

Помидоры 3 шт.

Лук 1 крупная

Морковь 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Сливки или сметан 100 мл

Вода 100 мл

Соль, перец по вкусу

Зелень по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Нарезаем кабачки и обжариваем их с обеих сторон до румяной корочки, перекладываем в миску. В той же сковороде обжариваем лук с морковью, добавляем помидоры и готовим еще несколько минут.

2. Затем возвращаем кабачки, солим, перчим, вливаем сливки или сметану и немного воды. Накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут.

В конце — зелень и измельченный чеснок.

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