Тушеные кабачки в сметане "Пальчики оближешь": рецепт идеального блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
543
Тушеные кабачки в сметане 'Пальчики оближешь': рецепт идеального блюда для ужина
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Тушеные кабачки – лучшее блюдо для ужина. Готовить их можно добавляя овощи, сыр, сливки, сметану. А для яркого вкуса не забывайте о специях.

Тушеные кабачки в сметане "Пальчики оближешь": рецепт идеального блюда для ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тушеных кабачков в сметане, с зеленью. 

Ингредиенты:

  • Кабачки 850 г (1,5-2 шт.)
  • Помидоры 3 шт.
  • Лук 1 крупная
  • Морковь 1 шт.
  • Чеснок 3 зуб. 
  • Сливки или сметан 100 мл
  • Вода 100 мл
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень по вкусу
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Нарезаем кабачки и обжариваем их с обеих сторон до румяной корочки, перекладываем в миску. В той же сковороде обжариваем лук с морковью, добавляем помидоры и готовим еще несколько минут.

Тушеные кабачки в сметане "Пальчики оближешь": рецепт идеального блюда для ужина

2. Затем возвращаем кабачки, солим, перчим, вливаем сливки или сметану и немного воды. Накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут.

Тушеные кабачки в сметане "Пальчики оближешь": рецепт идеального блюда для ужина

В конце — зелень и измельченный чеснок. 

Тушеные кабачки в сметане "Пальчики оближешь": рецепт идеального блюда для ужина

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