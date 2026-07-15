Тушеные кабачки в сметане "Пальчики оближешь": рецепт идеального блюда для ужина
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Тушеные кабачки – лучшее блюдо для ужина. Готовить их можно добавляя овощи, сыр, сливки, сметану. А для яркого вкуса не забывайте о специях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тушеных кабачков в сметане, с зеленью.
Ингредиенты:
- Кабачки 850 г (1,5-2 шт.)
- Помидоры 3 шт.
- Лук 1 крупная
- Морковь 1 шт.
- Чеснок 3 зуб.
- Сливки или сметан 100 мл
- Вода 100 мл
- Соль, перец по вкусу
- Зелень по вкусу
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Нарезаем кабачки и обжариваем их с обеих сторон до румяной корочки, перекладываем в миску. В той же сковороде обжариваем лук с морковью, добавляем помидоры и готовим еще несколько минут.
2. Затем возвращаем кабачки, солим, перчим, вливаем сливки или сметану и немного воды. Накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут.
В конце — зелень и измельченный чеснок.
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