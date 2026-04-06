Тушеный картофель с мясом: делимся легким рецептом сытного блюда для обеда
Мясо, картофель и овощи – лучший набор продуктов для приготовления жаркого. Для сочности мяса добавьте томатную пасту, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной картошки с мясом, овощами и томатной пастой.
Ингредиенты:
- мясо 1 кг
- картофель 1 кг
- морковь 1 шт.
- лук 2 шт.
- чеснок 5 зубчиков
- томатный соус 2-3 ст.л
- специи по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. На большом огне обжариваем мясо до золотистости, добавляем лук, снова обжариваем.
2. Добавляем натертую морковь и мелко нарезанный чеснок, специи, заливаем стаканом воды и тушим на маленьком огне под крышкой до мягкости мяса.
3. После добавляем крупно нарезанный картофель, снова стакан воды и тушим до готовности картофеля. В конце добавляем томатный соус, перемешиваем и посыпаем зеленью.
