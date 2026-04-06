Тушеный картофель с мясом: делимся легким рецептом сытного блюда для обеда

Ирина Мельниченко
Кулинария
Мясо, картофель и овощи – лучший набор продуктов для приготовления жаркого. Для сочности мяса добавьте томатную пасту, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной картошки с мясом, овощами и томатной пастой. 

Ингредиенты: 

  • мясо 1 кг
  • картофель 1 кг
  • морковь 1 шт.
  • лук 2 шт.
  • чеснок 5 зубчиков
  • томатный соус 2-3 ст.л
  • специи по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления: 

1. На большом огне обжариваем мясо до золотистости, добавляем лук, снова обжариваем.

2. Добавляем натертую морковь и мелко нарезанный чеснок, специи, заливаем стаканом воды и тушим на маленьком огне под крышкой до мягкости мяса.

3. После добавляем крупно нарезанный картофель, снова стакан воды и тушим до готовности картофеля. В конце добавляем томатный соус, перемешиваем и посыпаем зеленью.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить

