Мясо, картофель и овощи – лучший набор продуктов для приготовления жаркого. Для сочности мяса добавьте томатную пасту, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной картошки с мясом, овощами и томатной пастой.

Ингредиенты:

мясо 1 кг

картофель 1 кг

морковь 1 шт.

лук 2 шт.

чеснок 5 зубчиков

томатный соус 2-3 ст.л

специи по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. На большом огне обжариваем мясо до золотистости, добавляем лук, снова обжариваем.

2. Добавляем натертую морковь и мелко нарезанный чеснок, специи, заливаем стаканом воды и тушим на маленьком огне под крышкой до мягкости мяса.

3. После добавляем крупно нарезанный картофель, снова стакан воды и тушим до готовности картофеля. В конце добавляем томатный соус, перемешиваем и посыпаем зеленью.

