Творожная пицца без муки: лучший рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
552
Рецепт ленивой пиццы
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Творог – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных блюд на каждый день. Стоит отметить, что готовить из него можно не только сырники, но и запеканки, пироги и даже пиццу. 

Пицца без теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из творога, с тунцем и зеленью. 

Ингредиенты:

  • Творог 300-350 г
  • Тунец 160 г
  • Лук 1 шт. 
  • Укроп/зеленый лук
  • Яйца 2 шт. 
  • Сыр 70 г

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты смешать, выложить на пергамент и запекать 20 минут при 180 С (лучше с конвекцией), а затем еще посыпать сыром и оставить на 5-7 минут.

Ингредиенты для блюда

Порежьте и подавайте.

Готовая пицца

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