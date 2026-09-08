Творожная пицца без муки: лучший рецепт вкусного блюда
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Творог – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных блюд на каждый день. Стоит отметить, что готовить из него можно не только сырники, но и запеканки, пироги и даже пиццу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из творога, с тунцем и зеленью.
Ингредиенты:
- Творог 300-350 г
- Тунец 160 г
- Лук 1 шт.
- Укроп/зеленый лук
- Яйца 2 шт.
- Сыр 70 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать, выложить на пергамент и запекать 20 минут при 180 С (лучше с конвекцией), а затем еще посыпать сыром и оставить на 5-7 минут.
Порежьте и подавайте.
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