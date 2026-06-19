Творожная пицца с пышными бортиками: для начинки идеально подойдут груша и прошутто

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Творожная пицца с пышными бортиками: для начинки идеально подойдут груша и прошутто
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Пицца – всегда хороший вариант блюда для ужина и перекуса. Готовить их можно из любого теста, но особенно вкусно будет из творожного. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Творожная пицца с пышными бортиками: для начинки идеально подойдут груша и прошутто

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной пиццы, с грушей и прошутто.

Ингредиенты:

  • творог 250 г
  • мука 3 ст. л.
  • разрыхлитель 5 г
  • яйцо 1 шт.
  • желток 1 шт.
  • соль 1/5 ч. л.
  • твердый сыр 50 г

Начинка:

  • прошутто 120 г
  • груша 1 шт.
  • орехи по желанию
  • мед или бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, муку, разрыхлитель, тертый твердый сыр, яйцо и соль.

Творожная пицца с пышными бортиками: для начинки идеально подойдут груша и прошутто

2. Сформируйте круглую основу. Выложите нарезанную грушу и смажь края взбитым желтком.

Творожная пицца с пышными бортиками: для начинки идеально подойдут груша и прошутто

3. Выпекайте 20 минут при 180С. На готовую пиццу выложи прошутто, рукколу, добавь орехи по желанию и сбрызни медом или бальзамическим соусом.

Творожная пицца с пышными бортиками: для начинки идеально подойдут груша и прошутто

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