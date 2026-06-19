Творожная пицца с пышными бортиками: для начинки идеально подойдут груша и прошутто
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Пицца – всегда хороший вариант блюда для ужина и перекуса. Готовить их можно из любого теста, но особенно вкусно будет из творожного. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной пиццы, с грушей и прошутто.
Ингредиенты:
- творог 250 г
- мука 3 ст. л.
- разрыхлитель 5 г
- яйцо 1 шт.
- желток 1 шт.
- соль 1/5 ч. л.
- твердый сыр 50 г
Начинка:
- прошутто 120 г
- груша 1 шт.
- орехи по желанию
- мед или бальзамический соус
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, муку, разрыхлитель, тертый твердый сыр, яйцо и соль.
2. Сформируйте круглую основу. Выложите нарезанную грушу и смажь края взбитым желтком.
3. Выпекайте 20 минут при 180С. На готовую пиццу выложи прошутто, рукколу, добавь орехи по желанию и сбрызни медом или бальзамическим соусом.
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