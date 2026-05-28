Творожная запеканка "Минус 5 килограммов": делимся легким рецептом блюда, которое можно есть каждый день
Творог – идеальный белковый продукт, который может быть основой для сырников, блинов, пирогов, запеканок, сочников, а также ватрушек, салатов, намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки, которую можно готовить хоть каждый день.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный 400 г
- Греческий йогурт 200 г
- Яйца 3 шт.
- Мука 80 г
- Подсластитель по вкусу
- Хлопья миндальные 25 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить блендером, переложить в форму.
2. Запекать в разогретой духовке при 180С 30 минут.
Подавайте блюдо горячим!
