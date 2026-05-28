Творог – идеальный белковый продукт, который может быть основой для сырников, блинов, пирогов, запеканок, сочников, а также ватрушек, салатов, намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки, которую можно готовить хоть каждый день.

Ингредиенты:

Творог кисломолочный 400 г

Греческий йогурт 200 г

Яйца 3 шт.

Мука 80 г

Подсластитель по вкусу

Хлопья миндальные 25 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером, переложить в форму.

2. Запекать в разогретой духовке при 180С 30 минут.

Подавайте блюдо горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: