Летом лучше всего готовить вкусные и легкие ягодные, творожные десерты и без выпечки. Для того, чтобы такие десерты держали форму, добавляйте в основу желатин.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного десерта с клубникой и без выпечки.

Ингредиенты:

желатин 25 г + вода 100 мл

сметана 15% 450 г

творог 350 г

сахар 200 г

ванилин

клубника + банан 500-600 г

крекер с маком

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану и творог с сахаром и ванильным сахаром и перебейте все блендером. Влейте растопленный желатин, перемешайте.

2. Добавьте в готовую массу порезанную клубнику и печенье. Десерт отправляем в холодильник на несколько часов.

Порежьте и подавайте!

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