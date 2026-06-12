Творожно-клубничный десерт без выпечки: делимся самым легким рецептом вкусного десерта
1 минута
2,4 т.
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Летом лучше всего готовить вкусные и легкие ягодные, творожные десерты и без выпечки. Для того, чтобы такие десерты держали форму, добавляйте в основу желатин.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного творожного десерта с клубникой и без выпечки.
Ингредиенты:
- желатин 25 г + вода 100 мл
- сметана 15% 450 г
- творог 350 г
- сахар 200 г
- ванилин
- клубника + банан 500-600 г
- крекер с маком
Способ приготовления:
1. Смешайте сметану и творог с сахаром и ванильным сахаром и перебейте все блендером. Влейте растопленный желатин, перемешайте.
2. Добавьте в готовую массу порезанную клубнику и печенье. Десерт отправляем в холодильник на несколько часов.
Порежьте и подавайте!
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