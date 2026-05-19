Творожное хрустящее печенье "Гусиные лапки": делимся самым легким рецептом
Домашнее печенье можно готовить из практически любого теста, а особенно вкусно и просто будет – из творожного.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего творожного печенья, которое готовится очень просто.
Ингредиенты:
- 500 г творога кисломолочного (домашнего можно)
- 250 г масла
- 550 г муки (примерно)
- чайная ложка соды погашенной уксусом
- сахар для обмакивания
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем растопленное масло и перемешиваем, гасим соду уксусом, перемешайте. Добавляем просеянную муку и замешиваем эластичное тесто (муки пойдет 500-550 грамм).
2. Раскатываем не тонко и вырезаем кружочки. Обмакиваем кружочки в сахар с одной стороны, складываем сахаром в середину, тогда снова обмакиваем одну сторону и сворачиваем сахаром в середину. В конце обмакиваем одну сторону треугольника что получится и отправляем на противень застеленный пергаментом.
3. Готовим 20 минут при 200С, или до золотистого цвета.
