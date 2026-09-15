Ужин спортсменов: вкусный белковый лаваш с сытной начинкой за 10 минут

Творог – идеальный продукт для приготовления вкусных сырников, запеканок, а также закусок, плавленного сыра, хачапури, лаваша, пиццы, булочек. Для того, чтобы блюда из него были удачными, нужно творог хорошо отжать от влаги.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного белкового лаваша, который готовится буквально 10 минут.

Ингредиенты:

300 г творога

2 яйца

Семена по вкусу (чиа, кунжут и т. п.)

Листья салата

Хамон, ветчина

Авокадо

Помидоры черри

Сыр-крем

Способ приготовления:

1. Смешайте сыр, яйца, соль, семена.

2. Выложите тонким слоем на пергамент. Запекайте в духовке при 200 °C до румяности.

Готово! Складывайте, заворачивайье, добавляйье любимую начинку!

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