Ужин спортсменов: вкусный белковый лаваш с сытной начинкой за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
120
Лаваш с начинкой для перекуса
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Творог – идеальный продукт для приготовления вкусных сырников, запеканок, а также закусок, плавленного сыра, хачапури, лаваша, пиццы, булочек. Для того, чтобы блюда из него были удачными, нужно творог хорошо отжать от влаги.

Что приготовить из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного белкового лаваша, который готовится буквально 10 минут. 

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 2 яйца
  • Семена по вкусу (чиа, кунжут и т. п.)
  • Листья салата
  • Хамон, ветчина
  • Авокадо
  • Помидоры черри
  • Сыр-крем

Способ приготовления: 

1. Смешайте сыр, яйца, соль, семена.

Творожная основа

2. Выложите тонким слоем на пергамент. Запекайте в духовке при 200 °C до румяности.

Сколько запекать

Готово! Складывайте, заворачивайье, добавляйье любимую начинку!

Готовое блюдо

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