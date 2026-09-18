Ужин за 20 минут: простой рецепт макарон с курицей и соусом

Если времени на приготовление ужина мало, можно приготовить сытное блюдо из простых продуктов. Макароны с курицей и соусом готовятся быстро и не требуют сложной подготовки. Пока варятся макароны, можно обжарить лук и приготовить соус. В результате получается полноценный ужин, который можно подать сразу после приготовления.

Идея приготовления ужина из макарон опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

макароны – 250 г

куриное филе – 2 шт.

лук – 1 небольшая шт.

острый соус – 100 г

вода от варки макарон – 1 ополоник

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала куриное филе нужно приготовить до готовности. Его можно обжарить на сковороде, запечь или отварить, после чего нарезать удобными кусочками.

2. Макароны отварить в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Перед тем как слить воду, оставить примерно один ополоник жидкости.

3. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета.

4. Добавить острый соус и влить воду, оставшуюся после варки макарон. Перемешать и прогреть всё вместе несколько минут.

5. Выложить в сковороду готовые макароны и хорошо перемешать их с соусом. Подогреть ещё немного, чтобы паста пропиталась соусом.

6. Готовые макароны разложить по тарелкам, а сверху выложить кусочки куриного филе. Блюдо лучше всего подавать горячим.

7. Этот рецепт можно варьировать в зависимости от вкуса: для менее острой версии достаточно выбрать подходящий соус или уменьшить его количество. Также к макаронам можно добавить свежую зелень или немного тёртого сыра перед подачей.

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