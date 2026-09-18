Ужин за 20 минут: простой рецепт макарон с курицей и соусом
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Если времени на приготовление ужина мало, можно приготовить сытное блюдо из простых продуктов. Макароны с курицей и соусом готовятся быстро и не требуют сложной подготовки. Пока варятся макароны, можно обжарить лук и приготовить соус. В результате получается полноценный ужин, который можно подать сразу после приготовления.
Идея приготовления ужина из макарон опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны – 250 г
- куриное филе – 2 шт.
- лук – 1 небольшая шт.
- острый соус – 100 г
- вода от варки макарон – 1 ополоник
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала куриное филе нужно приготовить до готовности. Его можно обжарить на сковороде, запечь или отварить, после чего нарезать удобными кусочками.
2. Макароны отварить в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Перед тем как слить воду, оставить примерно один ополоник жидкости.
3. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
4. Добавить острый соус и влить воду, оставшуюся после варки макарон. Перемешать и прогреть всё вместе несколько минут.
5. Выложить в сковороду готовые макароны и хорошо перемешать их с соусом. Подогреть ещё немного, чтобы паста пропиталась соусом.
6. Готовые макароны разложить по тарелкам, а сверху выложить кусочки куриного филе. Блюдо лучше всего подавать горячим.
7. Этот рецепт можно варьировать в зависимости от вкуса: для менее острой версии достаточно выбрать подходящий соус или уменьшить его количество. Также к макаронам можно добавить свежую зелень или немного тёртого сыра перед подачей.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: