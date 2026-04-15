В чем секрет идеального картофельного пюре: делимся идеальным рецептом
Картофельное пюре далеко не всегда удается приготовить удачно. Результат зависит не только от того, что вы добавляете в картофель, но и от того, как именно вы измельчаете картофель.
Идея приготовления идеального картофельного пюре опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель
- масло
- молоко
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель мелко нарежьте.
2. Добавьте специи и воду.
3. Как закипит, снимите пену и варите до готовности.
4. Слейте воду, добавьте масло, немного растолките и влейте холодное молоко.
5. Еще немного разомните.
6. Далее взбейте миксером до однородности.
