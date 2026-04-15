Картофельное пюре далеко не всегда удается приготовить удачно. Результат зависит не только от того, что вы добавляете в картофель, но и от того, как именно вы измельчаете картофель.

Идея приготовления идеального картофельного пюре опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

масло

молоко

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель мелко нарежьте.

2. Добавьте специи и воду.

3. Как закипит, снимите пену и варите до готовности.

4. Слейте воду, добавьте масло, немного растолките и влейте холодное молоко.

5. Еще немного разомните.

6. Далее взбейте миксером до однородности.

