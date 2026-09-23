Суши-запеканка или "ленивые суши" – это популярный кулинарный тренд, который позволяет насладиться вкусом любимых запеченных роллов, не тратя время на их скручивание. Блюдо выкладывается слоями в форму и запекается в духовке, а едят ее с кусочками водорослей нори.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной суши-запеканки, с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

200 г круглозернистого риса

220 г воды

50 мл рисового уксуса, + 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли

250 крабовых палочек

100 г твердого сыра

100 г икры

1 ст. л. крем-сыра

2 ст. л. майонеза

2 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. острого соуса по желанию

Способ приготовления:

1. Рис промываем, заливаем водой и варим 15 минут после закипания. Для заправки смешиваем рисовый уксус, соль и сахар, перемешиваем, заправляем рис и оставляем еще на 15 минут.

2. Для "шапочки": к натертому сыру добавляем разделённые на волокна крабовые палочки, майонез, крем-сыр, икорку, острый и соевый соус, хорошо перемешиваем.

3. В форму выкладываем рис, сверху крабовую начинку и запекаем в духовке при 200С 20 минут до образования аппетитной корочки.

Горячее блюдо поливаем терияки и посыпаем зеленым луком.

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