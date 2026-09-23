В миллион раз вкуснее, чем обычные суши: домашний запеченный суши-запеканка за 15 минут
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Суши-запеканка или "ленивые суши" – это популярный кулинарный тренд, который позволяет насладиться вкусом любимых запеченных роллов, не тратя время на их скручивание. Блюдо выкладывается слоями в форму и запекается в духовке, а едят ее с кусочками водорослей нори.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной суши-запеканки, с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- 200 г круглозернистого риса
- 220 г воды
- 50 мл рисового уксуса, + 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли
- 250 крабовых палочек
- 100 г твердого сыра
- 100 г икры
- 1 ст. л. крем-сыра
- 2 ст. л. майонеза
- 2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. острого соуса по желанию
Способ приготовления:
1. Рис промываем, заливаем водой и варим 15 минут после закипания. Для заправки смешиваем рисовый уксус, соль и сахар, перемешиваем, заправляем рис и оставляем еще на 15 минут.
2. Для "шапочки": к натертому сыру добавляем разделённые на волокна крабовые палочки, майонез, крем-сыр, икорку, острый и соевый соус, хорошо перемешиваем.
3. В форму выкладываем рис, сверху крабовую начинку и запекаем в духовке при 200С 20 минут до образования аппетитной корочки.
Горячее блюдо поливаем терияки и посыпаем зеленым луком.
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