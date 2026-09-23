В миллион раз вкуснее, чем обычные суши: домашний запеченный суши-запеканка за 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
684
Рецепт суши-запеканки
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Суши-запеканка или "ленивые суши" – это популярный кулинарный тренд, который позволяет насладиться вкусом любимых запеченных роллов, не тратя время на их скручивание. Блюдо выкладывается слоями в форму и запекается в духовке, а едят ее с кусочками водорослей нори.

Домашняя суши-запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной суши-запеканки, с крабовыми палочками. 

Ингредиенты:

  • 200 г круглозернистого риса
  • 220 г воды
  • 50 мл рисового уксуса, + 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли
  • 250 крабовых палочек
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г икры
  • 1 ст. л. крем-сыра
  • 2 ст. л. майонеза
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. острого соуса по желанию

Способ приготовления: 

1. Рис промываем, заливаем водой и варим 15 минут после закипания. Для заправки смешиваем рисовый уксус, соль и сахар, перемешиваем, заправляем рис и оставляем еще на 15 минут. 

Вареный рис

2. Для "шапочки": к натертому сыру добавляем разделённые на волокна крабовые палочки, майонез, крем-сыр, икорку, острый и соевый соус, хорошо перемешиваем. 

Начинка для запеканки

3. В форму выкладываем рис, сверху крабовую начинку и запекаем в духовке при 200С 20 минут до образования аппетитной корочки. 

Сколько готовить запеканку

Горячее блюдо поливаем терияки и посыпаем зеленым луком. 

Готовая запеканка

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