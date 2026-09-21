В сто раз проще и вкуснее, чем котлеты: сочный люля-кебаб за 10 минут

Люля-кебаб – идеально мясное блюдо для обеда и ужина. К тому же готовится блюдо очень просто и быстро, все что нужно – сделать сочный фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного люля-кебаба, из мясного фарша и овощей.

Ингредиенты:

Фарш 700 г

Перец (паприка) 1 шт.

Лук 1 шт.

Кинза

Соль, перец

Щепотка кориандра, щепотка зиры, щепотка копченой паприки и можно добавить корицы (но совсем чуть-чуть)

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем, складываем в блендер вместе с кинзой и измельчаем. Процеживаем от жидкости через полотенце или марлю. Нам нужен именно овощной жмых.

2. Его и добавляем в фарш. Далее специи, вымешиваем и отбиваем наше мясо. После этого кладем в морозилку на 20-30 минут. Уже потом мокрыми руками формируем наши кебабы и жарим на углях до румяности.

3. Жарятся кебабы довольно быстро. Поэтому подготовьте все заранее.

К кебабам подавайте запеченные овощи: сладкий и обжаренный острый перец, обжаренный помидор, маринованный лук, лаваш и йогуртовый соус.

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