Все рецепты
Вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом самого легкого десерта
Вафельный торт – самый простой, вкусный и легкий домашний десерт без выпечки. Для оригинального вкуса добавить в десерт можно орешки, а также джем для того, чтобы десерт не был слишком сладким.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, со сгущенным молоком и орешками.
Ингредиенты:
- круглые вафли 1 уп.
- сливочное масло 200 г
- сгущенное молоко 500 г
- орешки жареные 200 г
Способ приготовления:
1. Взбиваем мягкое масло со сгущенкой, и перемазываем каждый вафельный корж.
2. При этом по крему посыпаем орешками измельченными.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: