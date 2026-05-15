Вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом самого легкого десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
852
Вафельный торт – самый простой, вкусный и легкий домашний десерт без выпечки. Для оригинального вкуса добавить в десерт можно орешки, а также джем для того, чтобы десерт не был слишком сладким.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, со сгущенным молоком и орешками. 

Ингредиенты:

  • круглые вафли 1 уп.
  • сливочное масло 200 г
  • сгущенное молоко 500 г
  • орешки жареные 200 г

Способ приготовления: 

1. Взбиваем мягкое масло со сгущенкой, и перемазываем каждый вафельный корж.

2. При этом по крему посыпаем орешками измельченными.

