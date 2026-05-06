Вафельный торт по-новому: делимся рецептом самого простого десерта без выпечки

Ирина Мельниченко
Кулинария
Вафельный торт – лучший домашний десерт за считанные минуты. Готовить его можно добавив ягоды, шоколад, орехи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего вафельного торта, с очень вкусным кремом. 

Ингредиенты: 

  • 90 г вафельных коржей
  • 370 г сгущенного молока
  • 370 г вареного сгущенного молока

Способ приготовления: 

1. Отправляем в миску два вида сгущенки и взбиваем миксером до однородности.

2. Перемазываем коржи и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

