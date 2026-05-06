Все рецепты
Вафельный торт по-новому: делимся рецептом самого простого десерта без выпечки
Вафельный торт – лучший домашний десерт за считанные минуты. Готовить его можно добавив ягоды, шоколад, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего вафельного торта, с очень вкусным кремом.
Ингредиенты:
- 90 г вафельных коржей
- 370 г сгущенного молока
- 370 г вареного сгущенного молока
Способ приготовления:
1. Отправляем в миску два вида сгущенки и взбиваем миксером до однородности.
2. Перемазываем коржи и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: