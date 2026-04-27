Самый простой, вкусный и быстрый домашний торт – вафельный. Готовить его можно в классическом варианте – со сгущенкой. Но, для яркого вкуса можно добавить ягоды, шоколад, мак.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с маково-сгущеной начинкой.

Ингредиенты:

круглые вафли

сгущенное молоко 1 б.

сливочное масло 200 г

мак

Способ приготовления:

1. Взбиваем мягкое масло со сгущенным молоком и перемазываем 4 коржа.

2. Следующие 4 коржа перемазываем запаренным маком или готовой маковой начинкой. Затем следующие коржи снова сгущенным молоком, пока не закончится крем.

3. Оставляем настояться в холодильнике.

