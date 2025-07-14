Один из самых вкусных, бюджетных и легких в приготовлении десертов – вафельный торт. Готовится он в классическом варианте со сгущенным молоком, но для яркого вкуса можно добавить ягодный джем, просто ягоды и орешки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с орешками и смородиной.

Ингредиенты:

вафельные коржи – 1 упаковка (около 10 шт)

сливочное масло – 200 г

вареная сгущенка – 1 банка (380 г)

смородина перетертая с сахаром – 1 упаковка

миндаль – 150 г

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбиваем до пышной массы. Добавляем вареное сгущенное молоком и соединяем до однородности. Крем должен получиться очень нежный и воздушный, карамельного цвета.

2. На первый вафельный корж наносим крем из сгущенки. Следующий — перетертая смородина. Чередуем слои, пока не закончатся коржи, также добавьте измельченные орешки во внутрь. Края торта смазываем остатками крема и украшаем орехами.

Ставим в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы хорошо пропитался!

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