Вафельный торт по-новому: рассказываем, что добавить в десерт для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
138
Вафельный торт по-новому: рассказываем, что добавить в десерт для яркого вкуса

Один из самых вкусных, бюджетных и легких в приготовлении десертов – вафельный торт. Готовится он в классическом варианте со сгущенным молоком, но для яркого вкуса можно добавить ягодный джем, просто ягоды и орешки.

Вкусный вафельный торт с джемом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с орешками и смородиной. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • вафельные коржи – 1 упаковка (около 10 шт)
  • сливочное масло – 200 г
  • вареная сгущенка – 1 банка (380 г)
  • смородина перетертая с сахаром – 1 упаковка
  • миндаль – 150 г

Способ приготовления: 

1. Мягкое сливочное масло взбиваем до пышной массы. Добавляем вареное сгущенное молоком и соединяем до однородности. Крем должен получиться очень нежный и воздушный, карамельного цвета.

Крем для торта

2. На первый вафельный корж наносим крем из сгущенки. Следующий — перетертая смородина. Чередуем слои, пока не закончатся коржи, также добавьте измельченные орешки во внутрь. Края торта смазываем остатками крема и украшаем орехами.

Приготовление торта

Ставим в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы хорошо пропитался!

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыдесертторт

Сейчас мы готовим

Все рецепты