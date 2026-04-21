Вафельный торт по-новому: рассказываем, что добавить в десерт для яркого вкуса
Самый простой и вкусный домашний торт – вафельный. Для яркого вкуса в десерт можно добавить джем, орехи, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении вафельного торта.
Ингредиенты:
- вафли круглые
- сгущенное молоко 1 б.
- сливочное масло 200 г
- варенье 150 г
Способ приготовления:
1. Взбиваем мягкое масло со сгущенкой.
2. Перемазываем три коржа и следующий вареньем и так повторяем.
Поставьте торт в холодильник на несколько часов.
