Самый простой и вкусный домашний торт – вафельный. Для яркого вкуса в десерт можно добавить джем, орехи, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении вафельного торта.

Ингредиенты:

вафли круглые

сгущенное молоко 1 б.

сливочное масло 200 г

варенье 150 г

Способ приготовления:

1. Взбиваем мягкое масло со сгущенкой.

2. Перемазываем три коржа и следующий вареньем и так повторяем.

Поставьте торт в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: