Вафельный торт, тающий во рту: вкусняшка родом из детства
Вафельный торт – это вкус, знакомый каждому из детства. Сочетание простейших ингредиентов создает незабываемый вкус и вызывает невероятные воспоминания о беззаботной жизни. Не следует отказывать себе в удовольствии приготовить его снова.
Как приготовить вафельный торт так, чтобы его вкус был максимально схож с тем, что был в детстве, точно знает фудблогер с ником zhuravlina cooking. В Instagram она показала, что еще можно добавить в десерт, чтобы он просто таял во рту.
Ингредиенты
- Сгущенка – 350-400 гр
- Грецкие орехи – 150-160 гр
- Сливочное масло мягкое – 180 гр
- Кокосовая стружка – 50 гр
- Банан – 1 шт
Способ приготовления
1. Орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем до состояния крошки.
2. Перекладываем орехи в миску и добавляем мягкое сливочное масло, кокосовую стружку и сгущенку. Перемешиваем до однородности.
3. Смазываем каждый вафельный корж образовавшейся массой.
4. На один слой выкладываем очищенный и нарезанный слаймами банан.
5. Обертываем торт пищевой пленкой и ставим под пресс.
6. Отправляем в холодильник на ночь.
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