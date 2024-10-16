Вафельный торт – это вкус, знакомый каждому из детства. Сочетание простейших ингредиентов создает незабываемый вкус и вызывает невероятные воспоминания о беззаботной жизни. Не следует отказывать себе в удовольствии приготовить его снова.

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Как приготовить вафельный торт так, чтобы его вкус был максимально схож с тем, что был в детстве, точно знает фудблогер с ником zhuravlina cooking. В Instagram она показала, что еще можно добавить в десерт, чтобы он просто таял во рту.

Ингредиенты

Сгущенка – 350-400 гр

Грецкие орехи – 150-160 гр

Сливочное масло мягкое – 180 гр

Кокосовая стружка – 50 гр

Банан – 1 шт

Способ приготовления

1. Орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем до состояния крошки.

2. Перекладываем орехи в миску и добавляем мягкое сливочное масло, кокосовую стружку и сгущенку. Перемешиваем до однородности.

3. Смазываем каждый вафельный корж образовавшейся массой.

4. На один слой выкладываем очищенный и нарезанный слаймами банан.

5. Обертываем торт пищевой пленкой и ставим под пресс.

6. Отправляем в холодильник на ночь.

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