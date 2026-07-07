Приготовление пасты обычно ассоциируется с варкой в кастрюле, однако существует более быстрая и простая альтернатива. Чтобы сэкономить время, стоит отказаться от традиционного способа в пользу обычной сковороды.

Редакция FoodOboz расскажет о методе, который позволяет готовить макароны и соус одновременно в одной посуде. Это не только ускоряет процесс, но и избавляет от необходимости мыть дополнительную посуду, позволяя быстро получить блюдо ресторанного качества.

Ингредиенты:

спагетти – 350 г

консервированные помидоры – 400 г

большая луковица (нарезанная ломтиками) – 1 шт.

чеснок (очищенный и нарезанный ломтиками) – 4 зубчика

оливковое масло – 2 ст.л.

песто – 4 ст.л.

томатное пюре – 3 ст.л.

овощной бульон – 1 л

соль – 1 ч.л.

свежемолотый чёрный перец – 1/2 ч.л.

томаты черри – 200 г

тертый пармезан – 75 г

Способ приготовления:

1. В сковороду с крышкой выложите спагетти, консервированные помидоры, лук, чеснок, оливковое масло, песто, соль, перец и влейте бульон.

2. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10 минут, пока паста не станет почти готовой.

3. Добавьте помидоры черри и продолжайте готовить еще 3-4 минуты, пока паста не станет полностью мягкой, а помидоры черри не приготовятся как следует.

4. Разложите блюдо по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном и подавайте к столу.

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