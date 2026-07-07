Варить макароны в кастрюле – "прошлое столетие": назван более быстрый и простой способ
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Приготовление пасты обычно ассоциируется с варкой в кастрюле, однако существует более быстрая и простая альтернатива. Чтобы сэкономить время, стоит отказаться от традиционного способа в пользу обычной сковороды.
Редакция FoodOboz расскажет о методе, который позволяет готовить макароны и соус одновременно в одной посуде. Это не только ускоряет процесс, но и избавляет от необходимости мыть дополнительную посуду, позволяя быстро получить блюдо ресторанного качества.
Ингредиенты:
- спагетти – 350 г
- консервированные помидоры – 400 г
- большая луковица (нарезанная ломтиками) – 1 шт.
- чеснок (очищенный и нарезанный ломтиками) – 4 зубчика
- оливковое масло – 2 ст.л.
- песто – 4 ст.л.
- томатное пюре – 3 ст.л.
- овощной бульон – 1 л
- соль – 1 ч.л.
- свежемолотый чёрный перец – 1/2 ч.л.
- томаты черри – 200 г
- тертый пармезан – 75 г
Способ приготовления:
1. В сковороду с крышкой выложите спагетти, консервированные помидоры, лук, чеснок, оливковое масло, песто, соль, перец и влейте бульон.
2. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10 минут, пока паста не станет почти готовой.
3. Добавьте помидоры черри и продолжайте готовить еще 3-4 минуты, пока паста не станет полностью мягкой, а помидоры черри не приготовятся как следует.
4. Разложите блюдо по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном и подавайте к столу.
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